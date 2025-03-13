Губернатор рассказал о повреждениях на промышленном предприятии Калужской области после атаки БПЛА

В Дзержинском районе Калужской области произошло возгорание на промышленном предприятии из-за падения украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«В результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе», — написал Шапша в своем telegram-канале. Пожар был быстро ликвидирован.
По словам губернатора, один из сотрудников ночной смены предприятия получил легкие травмы. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. В результате инцидента также были повреждены вышка связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе области.
Оперативные группы осуществляют работу на местах уничтожения дронов. Согласно предварительным данным, жертв и значительных повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Повреждения, возникшие в результате данных инцидентов, будут устранены в кратчайшие сроки, подчеркнул Шапша.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 марта было успешно уничтожено 77 беспилотников ВСУ над территорией России. Из них 25 украинских дронов были сбиты над Калужской областью.
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