Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев напомнил, что Финский залив не принадлежит какой-либо одной стране. Данное утверждение он сделал в ответ на планы Эстонии и Финляндии ограничить акваторию для прохода российских судов.
«Стоит напомнить финнам, что Финский залив не является собственностью какой-либо одной страны. Соблюдение норм международного морского права является обязанностью всех государств», — подчеркнул Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона». Он также напомнил, что в свое время, например, Финский залив являлся частью Российской империи, отмечая часть его связь с Россией в целом.
В феврале этого года Патрушев также отмечал, что НАТО в целом пытается организовать блокаду российских судов в Балтийском море и Финском заливе. До этого альянс анонсировал в Балтике проведение военной операции. Уже тогда страны Запада говорили о потенциальной блокаде российских судов. В ответ на это историки предлагали переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский, передает RT.
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