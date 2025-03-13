Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране

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Николай Патрушев напомнил, что Финский залив не принадлежит конкретной стране
Николай Патрушев напомнил, что Финский залив не принадлежит конкретной стране Фото:

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев напомнил, что Финский залив не принадлежит какой-либо одной стране. Данное утверждение он сделал в ответ на планы Эстонии и Финляндии ограничить акваторию для прохода российских судов. 

«Стоит напомнить финнам, что Финский залив не является собственностью какой-либо одной страны. Соблюдение норм международного морского права является обязанностью всех государств», — подчеркнул Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона». Он также напомнил, что в свое время, например, Финский залив являлся частью Российской империи, отмечая часть его связь с Россией в целом. 

В феврале этого года Патрушев также отмечал, что НАТО в целом пытается организовать блокаду российских судов в Балтийском море и Финском заливе. До этого альянс анонсировал в Балтике проведение военной операции. Уже тогда страны Запада говорили о потенциальной блокаде российских судов. В ответ на это историки предлагали переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский, передает RT.

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Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев напомнил, что Финский залив не принадлежит какой-либо одной стране. Данное утверждение он сделал в ответ на планы Эстонии и Финляндии ограничить акваторию для прохода российских судов.  «Стоит напомнить финнам, что Финский залив не является собственностью какой-либо одной страны. Соблюдение норм международного морского права является обязанностью всех государств», — подчеркнул Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона». Он также напомнил, что в свое время, например, Финский залив являлся частью Российской империи, отмечая часть его связь с Россией в целом.  В феврале этого года Патрушев также отмечал, что НАТО в целом пытается организовать блокаду российских судов в Балтийском море и Финском заливе. До этого альянс анонсировал в Балтике проведение военной операции. Уже тогда страны Запада говорили о потенциальной блокаде российских судов. В ответ на это историки предлагали переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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