В Саратове введены ограничения на полеты

Аэропорт Саратова ввел временные ограничения на перелеты. Эти меры были приняты сегодня утром в 07:45 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Воздушная гавань [Саратова] временно не принимают и не отправляет авиарейсы», — передает Росавиация в своем telegram-канале. Соответствующие меры были введены в 07:45 по Москве в связи с обеспечением безопасности.
Ночью также сообщалось, что в аэропортах Калуги и Волгограда приостановлены прием и отправление воздушных судов. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности пассажиров, отмечал представитель Росавиации Артем Кореняко.
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