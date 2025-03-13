В Саратове введены ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Саратова ввел ограничения на перелеты
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В Саратове введены ограничения на перелеты
В Саратове введены ограничения на перелеты Фото:

Аэропорт Саратова ввел временные ограничения на перелеты. Эти меры были приняты сегодня утром в 07:45 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация. 

«Воздушная гавань [Саратова] временно не принимают и не отправляет авиарейсы», — передает Росавиация в своем telegram-канале. Соответствующие меры были введены в 07:45 по Москве в связи с обеспечением безопасности.

Ночью также сообщалось, что в аэропортах Калуги и Волгограда приостановлены прием и отправление воздушных судов. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности пассажиров, отмечал представитель Росавиации Артем Кореняко.

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Аэропорт Саратова ввел временные ограничения на перелеты. Эти меры были приняты сегодня утром в 07:45 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.  «Воздушная гавань [Саратова] временно не принимают и не отправляет авиарейсы», — передает Росавиация в своем telegram-канале. Соответствующие меры были введены в 07:45 по Москве в связи с обеспечением безопасности. Ночью также сообщалось, что в аэропортах Калуги и Волгограда приостановлены прием и отправление воздушных судов. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности пассажиров, отмечал представитель Росавиации Артем Кореняко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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