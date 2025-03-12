12 марта 2025

Росавиация: в аэропорту Саратова, Калуги и Волгограда ввели ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы задерживаются в трех аэропортах РФ
Рейсы задерживаются в трех аэропортах РФ Фото:

В российских аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда временно не принимают и не отправляют авиарейсы для безопасности пассажиров. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) — с 21:12 МСК, Саратов (Гагарин; UWSG) — с 22:30 МСК. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал Кореняко в своем telegram-канале.

Вскоре он рассказал, что такие же ограничения ввели в Волгограде. Они начали действовать с 23:10 по московскому времени.

Ранее аналогичные меры безопасности уже принимались в других аэропортах России, включая Волгоград и Шереметьево, где также были приостановлены прием и отправка авиарейсов. В этих авиагаванях был объявлен план «Ковер».

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В российских аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда временно не принимают и не отправляют авиарейсы для безопасности пассажиров. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) — с 21:12 МСК, Саратов (Гагарин; UWSG) — с 22:30 МСК. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Вскоре он рассказал, что такие же ограничения ввели в Волгограде. Они начали действовать с 23:10 по московскому времени. Ранее аналогичные меры безопасности уже принимались в других аэропортах России, включая Волгоград и Шереметьево, где также были приостановлены прием и отправка авиарейсов. В этих авиагаванях был объявлен план «Ковер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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