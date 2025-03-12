Росавиация: в аэропорту Саратова, Калуги и Волгограда ввели ограничения

В российских аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда временно не принимают и не отправляют авиарейсы для безопасности пассажиров. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) — с 21:12 МСК, Саратов (Гагарин; UWSG) — с 22:30 МСК. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал Кореняко в своем telegram-канале.
Вскоре он рассказал, что такие же ограничения ввели в Волгограде. Они начали действовать с 23:10 по московскому времени.
Ранее аналогичные меры безопасности уже принимались в других аэропортах России, включая Волгоград и Шереметьево, где также были приостановлены прием и отправка авиарейсов. В этих авиагаванях был объявлен план «Ковер».
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