Путин в военной форме занял первые полосы СМИ всего мира: что говорят

Путин провел совещание с Генштабом в пункте управления курской группировкой

13 марта 2025 в 05:03 Размер текста - 17 +

Путин в Курской области поменял костюм на военную форму Фото: Владимир Андреев © URA.RU Появление президента России Владимира Путина в военной форме в Курске стало главным инфоповодом мировых СМИ. Образ российского лидера и его заявления привлекли к себе острое внимание западных аналитиков. Одни видят в этом попытку показать победу над ВСУ в Курской области, другие — посыл внешнеполитическим оппонентам. Как оценивают происходящее зарубежные эксперты — в материале URA.RU. Путин выбрал необычную одежду В среду президент России Владимир Путин неожиданно прибыл в командный пункт своих войск, расположенный в Курской области. Примечательно, что он был одет в военную форму, что нехарактерно для главы российского государства. Этот визит совпал с тем моментом, когда на его рассмотрении находится предложение о перемирии, поступившее от Украины и Соединенных Штатов, пишет ABC International и публикует фотографию Путина в военной форме на первой полосе. Путин приравнял солдат ВСУ к террористам The Guardian акцентирует внимание, что Путин заявил, что украинских боевиков, взятых в плен в Курской области, будут считать «террористами» и обращаться с ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. Эти заявления президента РФ предполагают, что украинские солдаты могут быть подвергнуты судебным разбирательствам в России. В результате им могут быть назначены длительные сроки тюремного заключения. Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов сообщил, что российские войска захватили около 430 украинских военнослужащих в этом регионе. По его словам, украинские солдаты начали сдаваться, осознав, что дальнейшее сопротивление не имеет смысла. Путин посещает Курск, пока ВСУ пытаются удержать территорию Президент России посетил командный пункт в городе Курск, что находится недалеко от границы с Украиной, пока украинские войска тщетно пытаются удержать оккупированную территорию. Как отмечает британское издание The Telegraph, визит Путина в Курск, может быть частью кампании Кремля, направленной на демонстрацию контроля над ситуацией и поддержку российских военных. По мнению издания, поездки Путина в пограничные регионы только подчёркивают решимость российского руководства не сворачивать с выбранного курса. Западные СМИ пытаются обвинить Путина в эскалации Путин посетил Курс, когда российские войска оттесняют украинские силы из региона, пишет Financial Times. Москва активизировала наступательные действия всего через несколько часов после того, как Киев официально поддержал предложение о 30-дневном перемирии, разработанном при посредничестве США, считает издание. Таким образом британская газета не только искажает факты, но и пытается выставить ситуацию так, что это Москва пытается игнорировать «дипломатические инициативы». Про то, что боевики ВСУ совершают военные преступления против мирных жителей в Курской области, западные журналисты предпочитают умалчивать. Путин объявляет о победе под Курском В то время, когда весь мир находится в ожидании того, что Москва ответит на предложение США по остановке огня за 30 дней, президент России показывается в военной форме, заявляет El Pais. Испанская газета увидела в этом знак победы российской армии в Курской области. По данным газеты, предложение США остаётся на столе, и западные страны продолжают настаивать на необходимости приостановки военных действий. В ближайшие недели станет понятно, готов ли Кремль пересмотреть свою стратегию или продолжит фокусироваться на демонстрации силы вместо дипломатии, считает издание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

