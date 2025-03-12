Деньги миллиардера Потанина в Перми потратят на еду

Пермский краеведческий музей на базе «Хохловки» займется развитием проекта по гастротуризму. Грант на него музей выиграл в конкурсе благотворительного фонда Владимира Потанина. В рамках проекта «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах» музей не только покажет историю гастрономической культуры Пермского края, но и проведет новые кулинарные эксперименты, рассказывают авторы проекта.
«Проблематика гастрономической культуры будет раскрываться через переосмысление традиций питания прошлого и формирование новых кулинарных экспериментов, в основе которых будут продукты, блюда и предметы кухонного быта рубежа XIX-XX вв., а также проведение гастрономических ужинов. Будет разработана линия гастрособытий, серия тематических выставок, буклет и сувениры, которые позволят создать новый опыт в музее и раскрыть нематериальное наследие народов Пермская края», — пояснила руководитель проекта Кристина Поздеева. Ее слова приводятся на странице Пермского краеведческого музея в соцсети «ВКонтакте».
Фонд Владимира Потанина постоянно поддерживает проекты пермских музеев. Не раз обладателем гранта становился и краеведческий музей. Но, как отмечают авторы нового проекта, музей «Хохловка» выиграл грант фонда впервые.
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