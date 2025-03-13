В Курской области ранен отправленный в отставку экс-глава Суджанского района

Бывший глава Суджанского района Александр Богачев, который был отправлен в отставку после встречи с жителями, получил ранение в Курской области. Об этом сообщил сам пострадавший.
«Действительно получил ранение, чувствую себя сейчас хорошо», — сказал Богачев в беседе с RT. Он не уточнил, где именно произошел инцидент и при каких обстоятельствах это случилось.
Ранее Александр Богачев объявил о своем уходе с поста главы Суджанского района, объяснив это решение продолжительными размышлениями и беседой с губернатором. В своем заявлении Богачев подчеркнул, что не покинет родные места и будет готов предоставить поддержку землякам в любых вопросах. Кроме того, он выразил признательность своей команде, отметив высокий профессионализм и мужество сотрудников, которые ежедневно решали множество сложных задач, нередко подвергая себя риску и даже угрозе для жизни.
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