В Курской области ранен отправленный в отставку экс-глава Суджанского района

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Экс-глава Суджанского района ранен в Курской области
Экс-глава Суджанского района ранен в Курской области Фото:
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Бывший глава Суджанского района Александр Богачев, который был отправлен в отставку после встречи с жителями, получил ранение в Курской области. Об этом сообщил сам пострадавший.

«Действительно получил ранение, чувствую себя сейчас хорошо», — сказал Богачев в беседе с RT. Он не уточнил, где именно произошел инцидент и при каких обстоятельствах это случилось.

Ранее Александр Богачев объявил о своем уходе с поста главы Суджанского района, объяснив это решение продолжительными размышлениями и беседой с губернатором. В своем заявлении Богачев подчеркнул, что не покинет родные места и будет готов предоставить поддержку землякам в любых вопросах. Кроме того, он выразил признательность своей команде, отметив высокий профессионализм и мужество сотрудников, которые ежедневно решали множество сложных задач, нередко подвергая себя риску и даже угрозе для жизни.

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Бывший глава Суджанского района Александр Богачев, который был отправлен в отставку после встречи с жителями, получил ранение в Курской области. Об этом сообщил сам пострадавший. «Действительно получил ранение, чувствую себя сейчас хорошо», — сказал Богачев в беседе с RT. Он не уточнил, где именно произошел инцидент и при каких обстоятельствах это случилось. Ранее Александр Богачев объявил о своем уходе с поста главы Суджанского района, объяснив это решение продолжительными размышлениями и беседой с губернатором. В своем заявлении Богачев подчеркнул, что не покинет родные места и будет готов предоставить поддержку землякам в любых вопросах. Кроме того, он выразил признательность своей команде, отметив высокий профессионализм и мужество сотрудников, которые ежедневно решали множество сложных задач, нередко подвергая себя риску и даже угрозе для жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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