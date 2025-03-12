12 марта 2025

Положительная динамика в строительстве жилья сохраняется в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году в Челябинской области зарегистрировано и поставлено на кадастровый учет 8 800 домов
В 2024 году в Челябинской области зарегистрировано и поставлено на кадастровый учет 8 800 домов Фото:

В Челябинской области по итогам 2024 года сохраняется положительная динамика в строительстве многоквартирных и индивидуальных домов. Об этом заявила руководитель регионального Управления Росреестра Ольга Смирных, передает корреспондент URA.RU.

«На территории Челябинской области в 2024 году было построено 200 многоквартирных домов, что на 12% больше, чем в 2023 году. Проект „Жилье и городская среда“ в регионе реализуется стабильно и с положительной динамикой», — сказала Смирных во время пресс-конференции, посвященной изменениям законодательства в сфере недвижимости, передает корреспондент URA.RU.

В 2024 году в Челябинской области зарегистрировано и поставлено на кадастровый учет 8 800 домов, что на два процента выше, чем в предыдущий год. Это также говорит о положительной динамике, но уже в сфере ИЖС, добавила Смирных.

Власти ранее одобрили строительство нового крупного микрорайона на северо-западе. Планировку территории в Калининском районе утвердила мэрия. Общая площадь застройки — 7,46 гектара, сообщается в документации на сайте мэрии.

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В Челябинской области по итогам 2024 года сохраняется положительная динамика в строительстве многоквартирных и индивидуальных домов. Об этом заявила руководитель регионального Управления Росреестра Ольга Смирных, передает корреспондент URA.RU. «На территории Челябинской области в 2024 году было построено 200 многоквартирных домов, что на 12% больше, чем в 2023 году. Проект „Жилье и городская среда“ в регионе реализуется стабильно и с положительной динамикой», — сказала Смирных во время пресс-конференции, посвященной изменениям законодательства в сфере недвижимости, передает корреспондент URA.RU. В 2024 году в Челябинской области зарегистрировано и поставлено на кадастровый учет 8 800 домов, что на два процента выше, чем в предыдущий год. Это также говорит о положительной динамике, но уже в сфере ИЖС, добавила Смирных. Власти ранее одобрили строительство нового крупного микрорайона на северо-западе. Планировку территории в Калининском районе утвердила мэрия. Общая площадь застройки — 7,46 гектара, сообщается в документации на сайте мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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