Пермский пенсионер с инвалидностью в суде наказал чиновников, которые дважды сносили его гараж

В Перми 73-летнему Анатолию Семенову удалось доказать в суде незаконность сноса своего гаража. Пенсионер, имеющий инвалидность, дважды лишался недвижимости из-за чиновников. Решение о демонтаже гаража принимали власти Мотовилихинского района города. Они указывали, что он является самовольной постройкой.
«После нескольких сносов гаража терпение у пенсионера и его дочери закончилось, они обратились в Мотовилихинский районный суд с просьбой признать решение [администрации района] о сносе гаража незаконным. Мотовилихинский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований пенсионера, Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции в силе. Тогда Анатолий Николаевич обратился с жалобой в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске. 25 февраля суд в Челябинске принял новое решение по делу и удовлетворил иск пермяка», — пишет 59.RU.
URA.RU рассказывало, что история со сносом гаража пермяка началась в декабре 2023 года. Тогда власти уведомили пожилого мужчину, что недвижимость была установлена на муниципальной земле самовольно, поэтому было принято решение убрать гараж.
После этого Семенову удалось добиться встречи с главой района Игорем Сальниковым и доказать, что гараж установлен на законных основаниях. Чиновники признали ошибку, однако вернули пенсионеру другой гараж взамен его собственного, но и он вскоре был демонтирован — с действиями властей не согласилась прокуратура. Надзорный орган указал, что недвижимость является самовольной постройкой и потребовал убрать ее.
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