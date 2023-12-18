В Перми власти снесли гараж инвалида

19 декабря 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Пенсионер не успел защитить свое имущество Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Перми у ветерана труда, инвалида II группы «украли» гараж. Об этом рассказала дочь пермяка, журналист perm.aif.ru Ольга Семенова. Она отметила, что отец узнал о том, что его имущество подлежит демонтажу, случайно, когда пришел в гараж. При этом, по словам Семеновой, оснований для демонтажа недвижимости у чиновников не было — пермяк владел гаражом на законных основаниях. В случившемся журналист винит администрацию Мотовилихинского района. «18 декабря мне позвонил мой папа и сказал, что у него украли гараж. Папе 71 год. Он ветеран труда, инвалид II группы, в свое время был лучшим телерадиомехаником Перми. Гараж стоял всю мою жизнь. В свое время папа поставил его с разрешения властей. О том, что его гараж вдруг стал неугодным, он узнал накануне, увидев странную бумажку на том самом гараже. Сегодня собирался позвонить в администрацию Мотовилихинского района и сообщить, что произошла ошибка и его имущество стоит законно, но не успел. Приехала техника и без всякого разумного предупреждения погрузила папин гараж и увезла в неизвестном направлении», — написала Семенова. Сотрудник администрации, который присутствовал при демонтаже гаража, пояснил собственнику, что его гараж был установлен на муниципальной земле самовольно, поэтому районные власти приняли решение убрать его. Семенова заявила о намерении обратиться в полицию, прокуратуру, а также к главе Перми Эдуарду Соснину и уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко. В пресс-службе администрации Перми URA.RU пояснили, что разбираются в случившемся, пообещав подготовить комментарий позже. Городские власти также заявляли о намерении снести 150 гаражей в Дзержинском районе. По информации чиновников, они установлены самовольно. В 2019 году в краевой столице разгорелся скандал из-за незаконного сноса гаражей в микрорайоне Разгуляй. Это привело к уголовному делу, главным фигурантом которого стал экс-руководитель управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми у ветерана труда, инвалида II группы «украли» гараж. Об этом рассказала дочь пермяка, журналист perm.aif.ru Ольга Семенова. Она отметила, что отец узнал о том, что его имущество подлежит демонтажу, случайно, когда пришел в гараж. При этом, по словам Семеновой, оснований для демонтажа недвижимости у чиновников не было — пермяк владел гаражом на законных основаниях. В случившемся журналист винит администрацию Мотовилихинского района. «18 декабря мне позвонил мой папа и сказал, что у него украли гараж. Папе 71 год. Он ветеран труда, инвалид II группы, в свое время был лучшим телерадиомехаником Перми. Гараж стоял всю мою жизнь. В свое время папа поставил его с разрешения властей. О том, что его гараж вдруг стал неугодным, он узнал накануне, увидев странную бумажку на том самом гараже. Сегодня собирался позвонить в администрацию Мотовилихинского района и сообщить, что произошла ошибка и его имущество стоит законно, но не успел. Приехала техника и без всякого разумного предупреждения погрузила папин гараж и увезла в неизвестном направлении», — написала Семенова. Сотрудник администрации, который присутствовал при демонтаже гаража, пояснил собственнику, что его гараж был установлен на муниципальной земле самовольно, поэтому районные власти приняли решение убрать его. Семенова заявила о намерении обратиться в полицию, прокуратуру, а также к главе Перми Эдуарду Соснину и уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко. В пресс-службе администрации Перми URA.RU пояснили, что разбираются в случившемся, пообещав подготовить комментарий позже. Городские власти также заявляли о намерении снести 150 гаражей в Дзержинском районе. По информации чиновников, они установлены самовольно. В 2019 году в краевой столице разгорелся скандал из-за незаконного сноса гаражей в микрорайоне Разгуляй. Это привело к уголовному делу, главным фигурантом которого стал экс-руководитель управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно.