Мэрия построит заново снесенный по ошибке гараж пермяка

22 декабря 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Гараж пенсионера был установлен на законных основаниях Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Перми построят заново гараж, который по ошибке снесли у пенсионера. Такое решение было принято по результатам встречи главы Мотовилихинского района Игоря Сальникова и владельца гаража. Об этом сообщили в официальном telegram-канале городской администрации. «Районная администрация в срок до 27 декабря обеспечит подготовку площадки и возврат демонтированного гаража. По заявлению собственника специалисты районной администрации готовы оказать содействие в актуализации документов на земельный участок, на котором стоял гараж», — сообщили в мэрии результаты встречи Сальникова и владельца гаража. Сальников выразил пенсионеру сожаление в связи со сложившейся ситуацией. По его мнению, снос гаража произошел из-за того, что документы на него были выданы давно и их нужно актуализировать. Ранее URA.RU сообщало, что владелец гаража имеет инвалидность II группы в свое время был лучшим телерадиомехаником Перми.

Власти Перми построят заново гараж, который по ошибке снесли у пенсионера. Такое решение было принято по результатам встречи главы Мотовилихинского района Игоря Сальникова и владельца гаража. Об этом сообщили в официальном telegram-канале городской администрации. «Районная администрация в срок до 27 декабря обеспечит подготовку площадки и возврат демонтированного гаража. По заявлению собственника специалисты районной администрации готовы оказать содействие в актуализации документов на земельный участок, на котором стоял гараж», — сообщили в мэрии результаты встречи Сальникова и владельца гаража. Сальников выразил пенсионеру сожаление в связи со сложившейся ситуацией. По его мнению, снос гаража произошел из-за того, что документы на него были выданы давно и их нужно актуализировать. Ранее URA.RU сообщало, что владелец гаража имеет инвалидность II группы в свое время был лучшим телерадиомехаником Перми.