21 декабря 2023

Мэрия построит заново снесенный по ошибке гараж пермяка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, Пермь, гараж во дворе, железные гаражи
Гараж пенсионера был установлен на законных основаниях Фото:

Власти Перми построят заново гараж, который по ошибке снесли у пенсионера. Такое решение было принято по результатам встречи главы Мотовилихинского района Игоря Сальникова и владельца гаража. Об этом сообщили в официальном telegram-канале городской администрации.

«Районная администрация в срок до 27 декабря обеспечит подготовку площадки и возврат демонтированного гаража. По заявлению собственника специалисты районной администрации готовы оказать содействие в актуализации документов на земельный участок, на котором стоял гараж», — сообщили в мэрии результаты встречи Сальникова и владельца гаража.

Сальников выразил пенсионеру сожаление в связи со сложившейся ситуацией. По его мнению, снос гаража произошел из-за того, что документы на него были выданы давно и их нужно актуализировать. Ранее URA.RU сообщало, что владелец гаража имеет инвалидность II группы в свое время был лучшим телерадиомехаником Перми.

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Власти Перми построят заново гараж, который по ошибке снесли у пенсионера. Такое решение было принято по результатам встречи главы Мотовилихинского района Игоря Сальникова и владельца гаража. Об этом сообщили в официальном telegram-канале городской администрации. «Районная администрация в срок до 27 декабря обеспечит подготовку площадки и возврат демонтированного гаража. По заявлению собственника специалисты районной администрации готовы оказать содействие в актуализации документов на земельный участок, на котором стоял гараж», — сообщили в мэрии результаты встречи Сальникова и владельца гаража. Сальников выразил пенсионеру сожаление в связи со сложившейся ситуацией. По его мнению, снос гаража произошел из-за того, что документы на него были выданы давно и их нужно актуализировать. Ранее URA.RU сообщало, что владелец гаража имеет инвалидность II группы в свое время был лучшим телерадиомехаником Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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