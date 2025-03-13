Завербованный ВСУ диверсант выслеживал работников ОПК в Екатеринбурге

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Молодой человек собирал информацию за обещанное вознаграждение (архивное фото)
Молодой человек собирал информацию за обещанное вознаграждение (архивное фото) Фото:

Завербованный украинскими спецслужбами 21-летний диверсант, которого задержала ФСБ в Первоуральске, собирал информацию о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В 2024 году по заданию куратора задержанный осуществлял наблюдение и сбор информации в отношении российских военнослужащих, проживающих в Энгельсе Саратовской области, и сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Екатеринбурга», — следует из сообщения на сайте ФСБ России. Парню обещали денежное вознаграждение.

Ради этого он отправился в Челябинск, где подобрал тайник, содержащий пять посылок со взрывчатками. Их он отправил по почте военнослужащим и чиновникам в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область, однако после этого украинские спецслужбы перестали выходить на связь, а деньги не выплатили. После предотвращения серии покушений силовики завели уголовное дело.

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Завербованный украинскими спецслужбами 21-летний диверсант, которого задержала ФСБ в Первоуральске, собирал информацию о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В 2024 году по заданию куратора задержанный осуществлял наблюдение и сбор информации в отношении российских военнослужащих, проживающих в Энгельсе Саратовской области, и сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Екатеринбурга», — следует из сообщения на сайте ФСБ России. Парню обещали денежное вознаграждение. Ради этого он отправился в Челябинск, где подобрал тайник, содержащий пять посылок со взрывчатками. Их он отправил по почте военнослужащим и чиновникам в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область, однако после этого украинские спецслужбы перестали выходить на связь, а деньги не выплатили. После предотвращения серии покушений силовики завели уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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