Завербованный ВСУ диверсант выслеживал работников ОПК в Екатеринбурге

Завербованный украинскими спецслужбами 21-летний диверсант, которого задержала ФСБ в Первоуральске, собирал информацию о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В 2024 году по заданию куратора задержанный осуществлял наблюдение и сбор информации в отношении российских военнослужащих, проживающих в Энгельсе Саратовской области, и сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Екатеринбурга», — следует из сообщения на сайте ФСБ России. Парню обещали денежное вознаграждение.
Ради этого он отправился в Челябинск, где подобрал тайник, содержащий пять посылок со взрывчатками. Их он отправил по почте военнослужащим и чиновникам в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область, однако после этого украинские спецслужбы перестали выходить на связь, а деньги не выплатили. После предотвращения серии покушений силовики завели уголовное дело.
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