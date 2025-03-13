Многолетний конфликт вокруг Березовой рощи в Екатеринбурге завершен: комментарий мэра

Мэр Орлов подтвердил сделку с протестующими из Академического
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Алексей Орлов заявил, что с общественниками удалось договориться
Алексей Орлов заявил, что с общественниками удалось договориться Фото:
новость из сюжета
В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи

Конфликт вокруг вырубки Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга, из-за которой были массовые протесты, исчерпан. Информацию, которую накануне публиковал в соцсетях лидер протестующих Денис Каракоз, — о компромиссе с властями, подтвердил URA.RU мэр Алексей Орлов.

«Проведена серьезная работа после моей встречи с общественниками, на которой Денис [Каракоз] также присутствовал, [а также встреча] на уровне моего заместителя Руслана Ахмедовича Галямова. И вчера мы финализировали итоги проведенной работы, в результате которой у нас площадь парковой зоны увеличивается до 22 гектар [с 16]. Площадь застройки будет перенесена на другую сторону парка. Это устраивает и жителей, и общественников, и причинит минимальный ущерб парку», — рассказал Орлов.

Теперь общественники должны отозвать иск, а после застройщик дочерняя структура «Атомстройкомплекса» сможет демонтировать забор, убрать опасные деревья и начать строительство жилого комплекса. При этом из-за того, что застройщику отдадут часть другого участка в обмен на территорию рощи изменится местоположение школы.

Споры по поводу Березовой рощи длились несколько лет. В 2018 году дочерняя структура «Атома» взяла участок в аренду у корпорации ДОМ.РФ, а в начале февраля 2025-го выкупила его под строительство ЖК. Утром 11 февраля в роще появились рабочие с бензопилами и техника, местные жители возмутились и попытались остановить работы. Приехала полиция, с протестующими выходил общаться глава Академического Николай Смирнягин, после договоренностей Орлова с главой «Атома» Валерием Ананьевым в тот же день работы приостановили.

Спустя неделю состоялась встреча Орлова с местными активистами, в том числе Каракозом, на которой случился скандал: лидер протеста назвал экспертов мэрии «клоунами», Орлов же заявил, что у того нет совести. При этом в горадминистрации рассматривали случившееся как выгоду для Орлова. На той встрече стороны условились, что искать компромисс будут через опрос местных жителей по такому же сценарию в 2019 году гасили скандал в сквере у Драмтеатра из-за строительства храма. Все новости по теме в сюжете URA.RU.

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Конфликт вокруг вырубки Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга, из-за которой были массовые протесты, исчерпан. Информацию, которую накануне публиковал в соцсетях лидер протестующих Денис Каракоз, — о компромиссе с властями, — подтвердил URA.RU мэр Алексей Орлов. «Проведена серьезная работа после моей встречи с общественниками, на которой Денис [Каракоз] также присутствовал, [а также встреча] на уровне моего заместителя Руслана Ахмедовича Галямова. И вчера мы финализировали итоги проведенной работы, в результате которой у нас площадь парковой зоны увеличивается до 22 гектар [с 16]. Площадь застройки будет перенесена на другую сторону парка. Это устраивает и жителей, и общественников, и причинит минимальный ущерб парку», — рассказал Орлов. Теперь общественники должны отозвать иск, а после застройщик — дочерняя структура «Атомстройкомплекса» — сможет демонтировать забор, убрать опасные деревья и начать строительство жилого комплекса. При этом из-за того, что застройщику отдадут часть другого участка — в обмен на территорию рощи — изменится местоположение школы. Споры по поводу Березовой рощи длились несколько лет. В 2018 году дочерняя структура «Атома» взяла участок в аренду у корпорации ДОМ.РФ, а в начале февраля 2025-го выкупила его под строительство ЖК. Утром 11 февраля в роще появились рабочие с бензопилами и техника, местные жители возмутились и попытались остановить работы. Приехала полиция, с протестующими выходил общаться глава Академического Николай Смирнягин, после договоренностей Орлова с главой «Атома» Валерием Ананьевым в тот же день работы приостановили. Спустя неделю состоялась встреча Орлова с местными активистами, в том числе Каракозом, на которой случился скандал: лидер протеста назвал экспертов мэрии «клоунами», Орлов же заявил, что у того нет совести. При этом в горадминистрации рассматривали случившееся как выгоду для Орлова. На той встрече стороны условились, что искать компромисс будут через опрос местных жителей — по такому же сценарию в 2019 году гасили скандал в сквере у Драмтеатра из-за строительства храма. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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