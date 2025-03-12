Прекратили существование 11 районов Челябинской области

11 районов Челябинской области стали муниципальными округами. Соответствующее решение 13 марта приняли депутаты заксобрания региона.
«На внеочередном заседании заксобрания депутаты 11 районов преобразовали в муниципальные округа. Смена статуса районов предусмотрена в рамках муниципальной реформы по переходу на одноуровневую структуру местной власти», — сообщил корреспондент URA.RU, смотревший трансляцию с заседания.
По обращению райсобраний преобразованы в округа Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Увельский и Чесменский районы. Планировалось преобразовать в округ 10 муниципалитетов, однако в последний момент в повестку добавили Аргаяшский район.
По вопросам преобразования районов воздержались от голосования фракции эсеров и коммунистов. Однако большинство депутатов, представляющее другие партии, проголосовало за реформу.
Инициатива по проведению муниципальной реформы исходила от губернатора Алексея Текслера. Координирует преобразования вице-губернатор Роман Воллерт.
На очередном заседании 26 марта планируется преобразование в округа оставшихся десяти районов региона. Это Агаповский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Троицкий, Уйский и Чебаркульский районы.
После преобразования в округа муниципалитеты становятся единым целым, без разделения на сельские и городские поселения. Упраздняются сельские, поселковые и городские советы, их администрации становятся теротделами администрации округа.
Стартует переходный период. Он будет действовать до конца года, когда будут сформированы органы управления новыми округами. До избрания собраний депутатов округов будут работать собрания депутатов районов, до избрания глав округов — главы районов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!