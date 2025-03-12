12 марта 2025

СК возбудил дело об убийстве наркотиками матерью ребенка в Миассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наркотик мать вводила ребенку шприцем (архивное фото)
Наркотик мать вводила ребенку шприцем (архивное фото) Фото:

В Миассе Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью двухлетнего ребенка, которому она вводила наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

«Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть малолетнего наступила от отравления наркотической смесью. По данному факту в следственном отделе по Миассу возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. „в “ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного СКР пояснили, что тело двухлетнего мальчика нашли ночью 22 января в одном из домов по улице Ремесленная. По предварительным данным, мать систематически успокаивала ребенка, вводя шприцем в тело мальчика наркотические средства, чтобы он не кричал. Сейчас обвиняемая допрошена и заключена под стражу, следствие продолжается.

Кроме того, по данным следствия, в семье воспитываются еще трое маленьких детей. Их условия проживания и воспитания, а также работе органов системы профилактики будет дана оценка в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Первоначально предполагалось, что смерть малыша наступила из-за врожденных заболеваний. Затем выяснилось, что в его организме обнаружен

наркотик, который мать ему могла подмешивать в еду.

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В Миассе Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью двухлетнего ребенка, которому она вводила наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР. «Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть малолетнего наступила от отравления наркотической смесью. По данному факту в следственном отделе по Миассу возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. „в “ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного СКР пояснили, что тело двухлетнего мальчика нашли ночью 22 января в одном из домов по улице Ремесленная. По предварительным данным, мать систематически успокаивала ребенка, вводя шприцем в тело мальчика наркотические средства, чтобы он не кричал. Сейчас обвиняемая допрошена и заключена под стражу, следствие продолжается. Кроме того, по данным следствия, в семье воспитываются еще трое маленьких детей. Их условия проживания и воспитания, а также работе органов системы профилактики будет дана оценка в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Первоначально предполагалось, что смерть малыша наступила из-за врожденных заболеваний. Затем выяснилось, что в его организме обнаружен наркотик, который мать ему могла подмешивать в еду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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