В ходе ожесточенных боев за контроль над населенным пунктом Малая Локня в Курской области украинские военные активно использовали боевые машины Bradley, ведя стрельбу по зданиям. Несмотря на сильный огонь и окружение, бойцы ВС РФ оборонялись до последнего.
«Всушники вплотную подгоняли Bradley и били по зданиям в Малой Локне из 30-мм пушки, но бойцы [РФ] стояли до последнего. Военнослужащие, практически находясь в окружении, вызвали огонь артиллерии недалеко от своих позиций», — сообщил telegram-канал Zvezdanews. В результате интенсивных боев противник потерял около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также сотни боевиков были уничтожены.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, на которых зафиксировано поражение живой силы и автомобильной техники Вооруженных Сил Украины (ВСУ). В тот момент украинские боевики отступали из населенного пункта Суджа в Курской области.
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