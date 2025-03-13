Бойцы РФ вызвали огонь на себя в окружении ВСУ. Видео

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В Малой Локне ВСУ вплотную к зданиям подогнали боевые машины и открыли огонь
В Малой Локне ВСУ вплотную к зданиям подогнали боевые машины и открыли огонь Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В ходе ожесточенных боев за контроль над населенным пунктом Малая Локня в Курской области украинские военные активно использовали боевые машины Bradley, ведя стрельбу по зданиям. Несмотря на сильный огонь и окружение, бойцы ВС РФ оборонялись до последнего.

«Всушники вплотную подгоняли Bradley и били по зданиям в Малой Локне из 30-мм пушки, но бойцы [РФ] стояли до последнего. Военнослужащие, практически находясь в окружении, вызвали огонь артиллерии недалеко от своих позиций», — сообщил telegram-канал Zvezdanews. В результате интенсивных боев противник потерял около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также сотни боевиков были уничтожены.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, на которых зафиксировано поражение живой силы и автомобильной техники Вооруженных Сил Украины (ВСУ). В тот момент украинские боевики отступали из населенного пункта Суджа в Курской области.

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В ходе ожесточенных боев за контроль над населенным пунктом Малая Локня в Курской области украинские военные активно использовали боевые машины Bradley, ведя стрельбу по зданиям. Несмотря на сильный огонь и окружение, бойцы ВС РФ оборонялись до последнего. «Всушники вплотную подгоняли Bradley и били по зданиям в Малой Локне из 30-мм пушки, но бойцы [РФ] стояли до последнего. Военнослужащие, практически находясь в окружении, вызвали огонь артиллерии недалеко от своих позиций», — сообщил telegram-канал Zvezdanews. В результате интенсивных боев противник потерял около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также сотни боевиков были уничтожены. Ранее Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, на которых зафиксировано поражение живой силы и автомобильной техники Вооруженных Сил Украины (ВСУ). В тот момент украинские боевики отступали из населенного пункта Суджа в Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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