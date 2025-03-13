«Будто помои на нас вылили»: сделка с мэрией расколола протестующих в Академическом

Жители дома на Чкалова выступили против сделки по Березовой роще
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Жители дома на Чкалова боятся, что новая многоэтажка закроет им солнце
Жители дома на Чкалова боятся, что новая многоэтажка закроет им солнце Фото:
новость из сюжета
В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи

Сделка администрации Екатеринбурга с защитниками Березовой рощи в Академическом районе устроила не всех участников протеста. Жители дома на ул. Чкалова, 231 убеждены, что теперь высотки, запланированные «Атомстройкомплексом», вырастут под их окнами. 

«Мы все тоже участвовали в том, что реально сработало, в законном протесте, а нам за это под окна высотки. Чем больше людей писало о роще, тем эффективнее результат. Не было бы наших жильцов, думаете у вас получилось бы? Сомневаюсь. Вы сколько лет до этого малой группой протестовали, был эффект? Я тоже участвовала в раскрутке этой темы активно. А сейчас будто помои на нас вылили», — написала жительница высотки в telegram-чате «Штаб Березовая роща».

Она предложила соседям оставить жалобу на сайте Кремля. «И про лицемерие нам не говорите, лицемерно сейчас сдвинули стройку от себя к нам. И радуетесь этому», — добавила Ольга. Позже ее комментарий удалили.

Недовольную активистку поддержали пять человек. Они напоминают, что изначальной целью протеста было сохранение всей рощи. «Ходили на все активности по защите и получили стройку под окнами. Суперприз за активность — получите <...> Куда делась принципиальная позиция — не допустить застройки вообще?» — вопрошает один из них.

Окна дома на Чкалова как раз выходят на участок, доставшийся «Атомстройкомплексу»
Окна дома на Чкалова как раз выходят на участок, доставшийся «Атомстройкомплексу»
Фото:

Однако большая часть участников группы считает, что достигнутый компромисс — лучший вариант. «Мы отстояли большую часть рощи и нужно быть благодарными! Проделана огромнейшая работа, которую, мы, жители, не видели! Очнитесь, сохранили рощу на 90%, это победа!», — пишут они.

О договоренности между мэром Алексеем Орловым и протестующими URA.RU сообщило вечером 12 марта. Суть сделки в том, что администрация переносит застройку с участка вдоль улицы Краснолесья на небольшой участок земли, принадлежащий МУГИСО, на углу ул. Чкалова и Вонсовского, где почти нет зеленых насаждений. Таким образом, «Атом» сможет застроить участок вплотную до ул. Чкалова.

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Сделка администрации Екатеринбурга с защитниками Березовой рощи в Академическом районе устроила не всех участников протеста. Жители дома на ул. Чкалова, 231 убеждены, что теперь высотки, запланированные «Атомстройкомплексом», вырастут под их окнами.  «Мы все тоже участвовали в том, что реально сработало, в законном протесте, а нам за это под окна высотки. Чем больше людей писало о роще, тем эффективнее результат. Не было бы наших жильцов, думаете у вас получилось бы? Сомневаюсь. Вы сколько лет до этого малой группой протестовали, был эффект? Я тоже участвовала в раскрутке этой темы активно. А сейчас будто помои на нас вылили», — написала жительница высотки в telegram-чате «Штаб Березовая роща». Она предложила соседям оставить жалобу на сайте Кремля. «И про лицемерие нам не говорите, лицемерно сейчас сдвинули стройку от себя к нам. И радуетесь этому», — добавила Ольга. Позже ее комментарий удалили. Недовольную активистку поддержали пять человек. Они напоминают, что изначальной целью протеста было сохранение всей рощи. «Ходили на все активности по защите и получили стройку под окнами. Суперприз за активность — получите <...> Куда делась принципиальная позиция — не допустить застройки вообще?» — вопрошает один из них. Однако большая часть участников группы считает, что достигнутый компромисс — лучший вариант. «Мы отстояли большую часть рощи и нужно быть благодарными! Проделана огромнейшая работа, которую, мы, жители, не видели! Очнитесь, сохранили рощу на 90%, это победа!», — пишут они. О договоренности между мэром Алексеем Орловым и протестующими URA.RU сообщило вечером 12 марта. Суть сделки в том, что администрация переносит застройку с участка вдоль улицы Краснолесья на небольшой участок земли, принадлежащий МУГИСО, на углу ул. Чкалова и Вонсовского, где почти нет зеленых насаждений. Таким образом, «Атом» сможет застроить участок вплотную до ул. Чкалова.
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