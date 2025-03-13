«Будто помои на нас вылили»: сделка с мэрией расколола протестующих в Академическом

Сделка администрации Екатеринбурга с защитниками Березовой рощи в Академическом районе устроила не всех участников протеста. Жители дома на ул. Чкалова, 231 убеждены, что теперь высотки, запланированные «Атомстройкомплексом», вырастут под их окнами.
«Мы все тоже участвовали в том, что реально сработало, в законном протесте, а нам за это под окна высотки. Чем больше людей писало о роще, тем эффективнее результат. Не было бы наших жильцов, думаете у вас получилось бы? Сомневаюсь. Вы сколько лет до этого малой группой протестовали, был эффект? Я тоже участвовала в раскрутке этой темы активно. А сейчас будто помои на нас вылили», — написала жительница высотки в telegram-чате «Штаб Березовая роща».
Она предложила соседям оставить жалобу на сайте Кремля. «И про лицемерие нам не говорите, лицемерно сейчас сдвинули стройку от себя к нам. И радуетесь этому», — добавила Ольга. Позже ее комментарий удалили.
Недовольную активистку поддержали пять человек. Они напоминают, что изначальной целью протеста было сохранение всей рощи. «Ходили на все активности по защите и получили стройку под окнами. Суперприз за активность — получите <...> Куда делась принципиальная позиция — не допустить застройки вообще?» — вопрошает один из них.
Однако большая часть участников группы считает, что достигнутый компромисс — лучший вариант. «Мы отстояли большую часть рощи и нужно быть благодарными! Проделана огромнейшая работа, которую, мы, жители, не видели! Очнитесь, сохранили рощу на 90%, это победа!», — пишут они.
О договоренности между мэром Алексеем Орловым и протестующими URA.RU сообщило вечером 12 марта. Суть сделки в том, что администрация переносит застройку с участка вдоль улицы Краснолесья на небольшой участок земли, принадлежащий МУГИСО, на углу ул. Чкалова и Вонсовского, где почти нет зеленых насаждений. Таким образом, «Атом» сможет застроить участок вплотную до ул. Чкалова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!