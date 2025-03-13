Арт-объект Shaman’a и Мизулиной установили на Октябрьской площади Екатеринбурга

Инсталляцию установили 13 марта Фото: Артем Нилов © URA.RU

В Екатеринбурге на Октябрьской площади установили необычный арт-объект с изображением главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и певцом «Шаманом» (Ярослав Дронов), которые на днях публично заявили об отношениях. Инсталляцию заметил корреспондент URA.RU.

На ней возлюбленные смотрят друг на друга, но между ними расстояние. Если соединить их, загорится сердце с надписью «Любите. Создавайте семьи».

Арт-объектом занимались фотограф Настя Muse и ее команда. Изначально реквизит сделали для творческой съемки ко Дню влюбленных (14 февраля), однако интерес горожан к объекту побудил креативщиков установить его возле театра драмы. «Мы решили дать ему второй шанс стать частью города! И ваших историй любви», — следует из описания инсталляции.

Дронов и Мизулина официально подтвердили свои отношения 9 марта. Слухи об их романе распространялись в соцсетях уже несколько месяцев. В свою очередь, возлюбленные сами подогревали к ним интерес. На 14 февраля артист посвятил главе «Лиги безопасного интернета» клип на песню «Я останусь с тобой».

Фото: Артем Нилов © URA.RU