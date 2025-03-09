Российский певец Ярослав Дронов (Shaman) официально заявил об отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Сама девушка также подтвердила это.
«Официально заявляю при всех: мы пара. Мы встречаемся, мы вместе», — публично объявил Дронов со сцены в Москве. Видео опубликовал Муз-ТВ. Сама Мизулина также подтвердила слова артиста об отношениях. После этих слов новоиспеченная пара поцеловалась.
Слухи о романе певца Shaman и Екатерина Мизулиной распространяются в интернете уже несколько месяцев. Дронов и Мизулина сами подогревали к ним интерес. На 14 февраля Shaman посвятил ей клип на песню «Я останусь с тобой».
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