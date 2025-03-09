SHAMAN объявил об отношениях с Мизулиной и поцеловал ее. Видео

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Ярослав Дронов официально заявил об отношениях с Мизулиной
Ярослав Дронов официально заявил об отношениях с Мизулиной Фото:

Российский певец Ярослав Дронов (Shaman) официально заявил об отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Сама девушка также подтвердила это.

«Официально заявляю при всех: мы пара. Мы встречаемся, мы вместе», — публично объявил Дронов со сцены в Москве. Видео опубликовал Муз-ТВ. Сама Мизулина также подтвердила слова артиста об отношениях. После этих слов новоиспеченная пара поцеловалась.

Слухи о романе певца Shaman и Екатерина Мизулиной распространяются в интернете уже несколько месяцев. Дронов и Мизулина сами подогревали к ним интерес. На 14 февраля Shaman посвятил ей клип на песню «Я останусь с тобой». 

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Российский певец Ярослав Дронов (Shaman) официально заявил об отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Сама девушка также подтвердила это. «Официально заявляю при всех: мы пара. Мы встречаемся, мы вместе», — публично объявил Дронов со сцены в Москве. Видео опубликовал Муз-ТВ. Сама Мизулина также подтвердила слова артиста об отношениях. После этих слов новоиспеченная пара поцеловалась. Слухи о романе певца Shaman и Екатерина Мизулиной распространяются в интернете уже несколько месяцев. Дронов и Мизулина сами подогревали к ним интерес. На 14 февраля Shaman посвятил ей клип на песню «Я останусь с тобой». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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