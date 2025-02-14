«Я останусь с тобой»: Shaman посвятил клип своей новой возлюбленной

Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) выпустил клип на песню «Я останусь с тобой», который посвятил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. По словам артиста, идея видео появилась, когда в Госдуме обсуждались инициативы по внедрению в школьную программу патриотических песен.
«Идея витала в воздухе — в тот момент все обсуждали инициативы депутатов Госдумы РФ о включении в школьную программу современных патриотических композиций и возвращении школьных дискотек. Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню „Я останусь с тобой“ в стиле дневника в настоящей школе», — написал Shaman в telegram-канале.
Певец отметил, что в видео задействованы настоящие школьники, также показаны их чувства и эмоции от встречи с Мизулиной и Shaman и дискотеки. Кроме того, сама глава Лиги безопасного интернета написала в telegram-канале, что после просмотра клипа певца школьники обязательно сдадут ОГЭ и ЕГЭ.
Ранее Shaman и Екатерина Мизулина опубликовали в социальных сетях посты, которые могли бы быть истолкованы как взаимное признание в любви. Они подписали их «Ты мой — ты моя».
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