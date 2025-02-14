«Я останусь с тобой»: Shaman посвятил клип своей новой возлюбленной

Shaman выпустил клип на песню «Я останусь с тобой» и посвятил его Мизулиной
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Shaman представил клип на новую песню
Shaman представил клип на новую песню Фото:

Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) выпустил клип на песню «Я останусь с тобой», который посвятил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. По словам артиста, идея видео появилась, когда в Госдуме обсуждались инициативы по внедрению в школьную программу патриотических песен. 

«Идея витала в воздухе — в тот момент все обсуждали инициативы депутатов Госдумы РФ о включении в школьную программу современных патриотических композиций и возвращении школьных дискотек. Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню „Я останусь с тобой“ в стиле дневника в настоящей школе», — написал Shaman в telegram-канале. 

Певец отметил, что в видео задействованы настоящие школьники, также показаны их чувства и эмоции от встречи с Мизулиной и Shaman и дискотеки. Кроме того, сама глава Лиги безопасного интернета написала в telegram-канале, что после просмотра клипа певца школьники обязательно сдадут ОГЭ и ЕГЭ. 

Ранее Shaman и Екатерина Мизулина опубликовали в социальных сетях посты, которые могли бы быть истолкованы как взаимное признание в любви. Они подписали их «Ты мой — ты моя». 

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Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) выпустил клип на песню «Я останусь с тобой», который посвятил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. По словам артиста, идея видео появилась, когда в Госдуме обсуждались инициативы по внедрению в школьную программу патриотических песен.  «Идея витала в воздухе — в тот момент все обсуждали инициативы депутатов Госдумы РФ о включении в школьную программу современных патриотических композиций и возвращении школьных дискотек. Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню „Я останусь с тобой“ в стиле дневника в настоящей школе», — написал Shaman в telegram-канале.  Певец отметил, что в видео задействованы настоящие школьники, также показаны их чувства и эмоции от встречи с Мизулиной и Shaman и дискотеки. Кроме того, сама глава Лиги безопасного интернета написала в telegram-канале, что после просмотра клипа певца школьники обязательно сдадут ОГЭ и ЕГЭ.  Ранее Shaman и Екатерина Мизулина опубликовали в социальных сетях посты, которые могли бы быть истолкованы как взаимное признание в любви. Они подписали их «Ты мой — ты моя». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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