«Мы едем и ничего не видим!»: пассажиры пожаловались на грязные автобусы в Челябинске. Фото, видео

Пассажиры пожаловались на грязные автобусы в Челябинске
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В автобусах грязно из-за весенней слякоти
В автобусах грязно из-за весенней слякоти Фото:

Пассажиры в Челябинске пожаловались на грязные автобусы, из окон которых ничего не видно. В мэрии говорят, что мойка автобусов проводится несколько раз в день, но из-за таяния снега и грязи чистоты хватает всего на один рейс.

«Мы едем и ничего не видим! Вот автобус №22а. Сам грязный, окна грязные. Все пассажиры едут и жалуются», — рассказали URA.RU читатели.

В администрации Челябинска горожан просят набраться терпения. Чистоты автобусов в слякоть хватает всего на один рейс. «Друзья, наберитесь терпения! Это естественный процесс при эксплуатации», — сообщила пресс-служба мэрии в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты автомоечного комплекса автобусного парка ежедневно убирают грязь снаружи и внутри, чтобы подвижной состав выходил в город чистым. Мойка кузова и пола проводится в круглосуточном режиме. «Автобусы принимают душ несколько раз в день», — рассказали в администрации Челябинска.

В Челябинске утром 13 марта прошел первый весенний дождь. Столбики термометров показывали один градус тепла, но местами на некоторых участках дороги наблюдалась гололедица, передает корреспондент URA.RU. Синоптики обещали дожди не только в областном центре, но и в других районах Челябинской области. 

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Пассажиры в Челябинске пожаловались на грязные автобусы, из окон которых ничего не видно. В мэрии говорят, что мойка автобусов проводится несколько раз в день, но из-за таяния снега и грязи чистоты хватает всего на один рейс. «Мы едем и ничего не видим! Вот автобус №22а. Сам грязный, окна грязные. Все пассажиры едут и жалуются», — рассказали URA.RU читатели. В администрации Челябинска горожан просят набраться терпения. Чистоты автобусов в слякоть хватает всего на один рейс. «Друзья, наберитесь терпения! Это естественный процесс при эксплуатации», — сообщила пресс-служба мэрии в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Специалисты автомоечного комплекса автобусного парка ежедневно убирают грязь снаружи и внутри, чтобы подвижной состав выходил в город чистым. Мойка кузова и пола проводится в круглосуточном режиме. «Автобусы принимают душ несколько раз в день», — рассказали в администрации Челябинска. В Челябинске утром 13 марта прошел первый весенний дождь. Столбики термометров показывали один градус тепла, но местами на некоторых участках дороги наблюдалась гололедица, передает корреспондент URA.RU. Синоптики обещали дожди не только в областном центре, но и в других районах Челябинской области. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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