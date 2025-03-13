Пассажиры в Челябинске пожаловались на грязные автобусы, из окон которых ничего не видно. В мэрии говорят, что мойка автобусов проводится несколько раз в день, но из-за таяния снега и грязи чистоты хватает всего на один рейс.
«Мы едем и ничего не видим! Вот автобус №22а. Сам грязный, окна грязные. Все пассажиры едут и жалуются», — рассказали URA.RU читатели.
В администрации Челябинска горожан просят набраться терпения. Чистоты автобусов в слякоть хватает всего на один рейс. «Друзья, наберитесь терпения! Это естественный процесс при эксплуатации», — сообщила пресс-служба мэрии в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Специалисты автомоечного комплекса автобусного парка ежедневно убирают грязь снаружи и внутри, чтобы подвижной состав выходил в город чистым. Мойка кузова и пола проводится в круглосуточном режиме. «Автобусы принимают душ несколько раз в день», — рассказали в администрации Челябинска.
В Челябинске утром 13 марта прошел первый весенний дождь. Столбики термометров показывали один градус тепла, но местами на некоторых участках дороги наблюдалась гололедица, передает корреспондент URA.RU. Синоптики обещали дожди не только в областном центре, но и в других районах Челябинской области.
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