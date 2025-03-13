Песков объяснил, почему Путин был в Курской области в военной форме

Президент Владимир Путин прибыл в Курскую область в военной форме, потому что посчитал это необходимым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», — сказал Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос о военной форме Путина. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Президент прибыл в Курскую область вечером 13 марта. Впервые за долгое время он был в военной форме. Там он провел совещание в командном пункте по поводу успехов армии в регионе. Тема формы Путина широко обсуждалась в мировых СМИ. Так, газета EL Pais увидела в этом знак победы армии РФ в Курской области.
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