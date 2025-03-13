Песков объяснил, почему Путин был в Курской области в военной форме

Песков: Путин подсчитал важным быть в Курской области в военной форме
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин посчитал важным быть в Курской области в военной форме, сообщил Песков
Путин посчитал важным быть в Курской области в военной форме, сообщил Песков Фото:

Президент Владимир Путин прибыл в Курскую область в военной форме, потому что посчитал это необходимым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», — сказал Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос о военной форме Путина. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 

Президент прибыл в Курскую область вечером 13 марта. Впервые за долгое время он был в военной форме. Там он провел совещание в командном пункте по поводу успехов армии в регионе. Тема формы Путина широко обсуждалась в мировых СМИ. Так, газета EL Pais увидела в этом знак победы армии РФ в Курской области. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Владимир Путин прибыл в Курскую область в военной форме, потому что посчитал это необходимым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», — сказал Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос о военной форме Путина. Его слова приводит корреспондент URA.RU.  Президент прибыл в Курскую область вечером 13 марта. Впервые за долгое время он был в военной форме. Там он провел совещание в командном пункте по поводу успехов армии в регионе. Тема формы Путина широко обсуждалась в мировых СМИ. Так, газета EL Pais увидела в этом знак победы армии РФ в Курской области. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...