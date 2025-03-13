Заминированные подарочные коробки, обнаруженные в аэропорту Челябинска, украсили георгиевскими лентами. Видимо для того, чтобы они имели презентабельный вид для получателей, которых планировали «убрать». Об этом говорят распространенные ФСБ кадры видеосъемки.
СВУ были хорошо замаскированы. Их поместили в подарочных коробках из-под парфюмерии. Вычислить опасный товар смогли лишь с помощью сканера. После саперы обезвредили «подарки».
Отправитель же был задержан сотрудниками ФСБ. Им оказался житель Первоуральска (Свердловская область). Он пояснил, что его завербовали спецслужбы Украины. За обещанное вознаграждение в 6 тысяч долларов он забрал коробки из схрона и отправил адресатам. «Подарки» должны были получить участники СВО и представители органов власти в разных субъектах РФ. Но в итоги украинские заказчики его просто «кинули».
Сейчас в отношении задержанного 2003 года рождения возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ (ч.1 ст. 222.1 УК РФ). Также решается вопрос о возбуждении дела по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 205 УК РФ статье (покушение на террористический акт»).
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