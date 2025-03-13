Стала известна причина увольнения замглавы МЧС Курской области

Замглавы курского МЧС Припута уволен из-за состояния оборонительных сооружений
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Уволен замглавы курского МЧС
Уволен замглавы курского МЧС Фото:

Заместитель главы МЧС Курской области Леонид Припута был уволен после проведения проверки обеспечения безопасности в регионе. Основанием для отстранения Припуты от должности, вероятно, стало плохое состояние оборонительных сооружений. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Причиной снятия с должности Припуты могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона» — сказал источник. Его слова передает РИА Новости.

Припута мог быть уволен после того, как было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму около 160 миллионов рублей. Дело связанно с контрактами на производство бетонных пирамид для оборудования линий заграждений в приграничных

Ранее в специализированном реестре сообщили, что бывший заместитель руководителя главного управления МЧС России по Курской области Леонид Припута был освобожден от своих обязанностей из-за потери доверия. Увольнение Припуты произошло на фоне коррупционных нарушений.

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Заместитель главы МЧС Курской области Леонид Припута был уволен после проведения проверки обеспечения безопасности в регионе. Основанием для отстранения Припуты от должности, вероятно, стало плохое состояние оборонительных сооружений. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Причиной снятия с должности Припуты могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона» — сказал источник. Его слова передает РИА Новости. Припута мог быть уволен после того, как было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму около 160 миллионов рублей. Дело связанно с контрактами на производство бетонных пирамид для оборудования линий заграждений в приграничных Ранее в специализированном реестре сообщили, что бывший заместитель руководителя главного управления МЧС России по Курской области Леонид Припута был освобожден от своих обязанностей из-за потери доверия. Увольнение Припуты произошло на фоне коррупционных нарушений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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