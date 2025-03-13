Путин выразил соболезнования президенту Пакистана

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Путин осудил террористический акт в поезде Пакистана
Путин осудил террористический акт в поезде Пакистана Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свои глубокие соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу в связи с трагическим нападением террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан.

«Примите глубокие соболезнования в связи трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан. Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, среди жертв которого оказалось немало женщин и детей», — заявил Путин. Его слова опубликованы на сайте президента России.

Он также выразил восхищение мужеством и профессионализмом пакистанских военных и правоохранительных органов, чьи решительные действия позволили спасти сотни жизней и подчеркнул готовность России к дальнейшему наращиванию сотрудничества с Пакистаном в борьбе со всеми проявлениями терроризма.

Во вторник, 4 марта, на северо-западе Пакистана произошел теракт, устроенный смертником. Погибли не менее девяти мирных жителей, передавала местная полиция. Кроме того, в результате взрыва пострадали 18 человек. Представители полиции предполагают, что взрыв был вызван транспортным средством, начиненным взрывчаткой.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свои глубокие соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу в связи с трагическим нападением террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан. «Примите глубокие соболезнования в связи трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан. Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, среди жертв которого оказалось немало женщин и детей», — заявил Путин. Его слова опубликованы на сайте президента России. Он также выразил восхищение мужеством и профессионализмом пакистанских военных и правоохранительных органов, чьи решительные действия позволили спасти сотни жизней и подчеркнул готовность России к дальнейшему наращиванию сотрудничества с Пакистаном в борьбе со всеми проявлениями терроризма. Во вторник, 4 марта, на северо-западе Пакистана произошел теракт, устроенный смертником. Погибли не менее девяти мирных жителей, передавала местная полиция. Кроме того, в результате взрыва пострадали 18 человек. Представители полиции предполагают, что взрыв был вызван транспортным средством, начиненным взрывчаткой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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