Путин выразил соболезнования президенту Пакистана

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свои глубокие соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу в связи с трагическим нападением террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан.
«Примите глубокие соболезнования в связи трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан. Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, среди жертв которого оказалось немало женщин и детей», — заявил Путин. Его слова опубликованы на сайте президента России.
Он также выразил восхищение мужеством и профессионализмом пакистанских военных и правоохранительных органов, чьи решительные действия позволили спасти сотни жизней и подчеркнул готовность России к дальнейшему наращиванию сотрудничества с Пакистаном в борьбе со всеми проявлениями терроризма.
Во вторник, 4 марта, на северо-западе Пакистана произошел теракт, устроенный смертником. Погибли не менее девяти мирных жителей, передавала местная полиция. Кроме того, в результате взрыва пострадали 18 человек. Представители полиции предполагают, что взрыв был вызван транспортным средством, начиненным взрывчаткой.
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