04 марта 2025

Девять человек погибли после тракта, устроенного смертником в Пакистане

© Служба новостей «URA.RU»
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Теракт устроил смертник, передала полиция
Теракт устроил смертник, передала полиция Фото:

Во вторник 4 марта на северо-западе Пакистана произошел теракт, устроенный смертником. Погибли не менее девяти мирных жителей, передает местная полиция.

«На северо-западе Пакистана произошел теракт, устроенный смертником, в результате которого погибли по меньшей мере девять мирных жителей», — сообщила полиция. Слова приводит агентство Reuters.

Кроме того, в результате взрыва пострадали 18 человек. Представители полиции предполагают, что взрыв был вызван транспортным средством, начиненным взрывчаткой.

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Во вторник 4 марта на северо-западе Пакистана произошел теракт, устроенный смертником. Погибли не менее девяти мирных жителей, передает местная полиция. «На северо-западе Пакистана произошел теракт, устроенный смертником, в результате которого погибли по меньшей мере девять мирных жителей», — сообщила полиция. Слова приводит агентство Reuters. Кроме того, в результате взрыва пострадали 18 человек. Представители полиции предполагают, что взрыв был вызван транспортным средством, начиненным взрывчаткой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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