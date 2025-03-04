Девять человек погибли после тракта, устроенного смертником в Пакистане

Во вторник 4 марта на северо-западе Пакистана произошел теракт, устроенный смертником. Погибли не менее девяти мирных жителей, передает местная полиция.
«На северо-западе Пакистана произошел теракт, устроенный смертником, в результате которого погибли по меньшей мере девять мирных жителей», — сообщила полиция. Слова приводит агентство Reuters.
Кроме того, в результате взрыва пострадали 18 человек. Представители полиции предполагают, что взрыв был вызван транспортным средством, начиненным взрывчаткой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.