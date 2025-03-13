Захарова: Россия потрясена нападением террористов на поезд в Пакистане

Россия выражает глубокое потрясение и решительное осуждение в связи с террористическим нападением на пассажирский поезд в пакистанской провинции Белуджистан, произошедшим 11 марта. Такое заявление сделал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы потрясены террористической атакой на пассажирский поезд в пакистанской провинции Белуджистан», — передает слова Захаровой ТАСС. Она добавила, что невинные граждане стали жертвами варварского акта. Она подчеркнула необходимость наказания виновных и выразила солидарность с Пакистаном в борьбе с терроризмом.
Нападение было совершено экстремистской группировкой «Освободительная армия Белуджистана», которая захватила в заложники около 450 пассажиров, взорвав железнодорожные пути и открыв огонь по поезду. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и отметил мужество пакистанских служб, подчеркнув готовность российской стороны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.
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