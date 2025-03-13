Ушаков объяснил, чем опасно временное перемирие на Украине

Ушаков: временное перемирие — передышка для украинских военных
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Ушаков считает, что предложенное временное перемирие на Украине лишь передышка для ВСУ
Ушаков считает, что предложенное временное перемирие на Украине лишь передышка для ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Предложенное временное перемирие на Украине служит лишь временной передышкой для украинских военных. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его мнению, приостановка огня не принесет реального продвижения к мирному урегулированию текущего конфликта, которое учитывает интересы всех сторон.

«Предложенное временное перемирие на Украине — не что иное, как временная передышка для украинских военных», — заявил Ушаков в интервью телеканалу «Россия-1». Помощник президента также подчеркнул, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы.

По его словам, любые шаги, имитирующие мирные действия по Украине, не приносят пользы и отвлекают от поиска истинного решения конфликта. Ранее украинская и американская стороны предложили остановить огонь на 30 дней. 

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Предложенное временное перемирие на Украине служит лишь временной передышкой для украинских военных. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его мнению, приостановка огня не принесет реального продвижения к мирному урегулированию текущего конфликта, которое учитывает интересы всех сторон. «Предложенное временное перемирие на Украине — не что иное, как временная передышка для украинских военных», — заявил Ушаков в интервью телеканалу «Россия-1». Помощник президента также подчеркнул, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. По его словам, любые шаги, имитирующие мирные действия по Украине, не приносят пользы и отвлекают от поиска истинного решения конфликта. Ранее украинская и американская стороны предложили остановить огонь на 30 дней. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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