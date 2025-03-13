Ушаков объяснил, чем опасно временное перемирие на Украине

Предложенное временное перемирие на Украине служит лишь временной передышкой для украинских военных. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его мнению, приостановка огня не принесет реального продвижения к мирному урегулированию текущего конфликта, которое учитывает интересы всех сторон.
«Предложенное временное перемирие на Украине — не что иное, как временная передышка для украинских военных», — заявил Ушаков в интервью телеканалу «Россия-1». Помощник президента также подчеркнул, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы.
По его словам, любые шаги, имитирующие мирные действия по Украине, не приносят пользы и отвлекают от поиска истинного решения конфликта. Ранее украинская и американская стороны предложили остановить огонь на 30 дней.
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