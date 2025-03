Трамп заявил, что перемирие для РФ имеет обратную сторону: подробности о возможном прекращении огня

Трамп: предложение о перемирии имеет для России обратную сторону

13 марта 2025 в 11:06

Трамп заявил, что предложение о перемирии имеет для РФ смысл и обратную сторону Фото: ИИ © URA.RU новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Президент США Дональд Трамп высказал свое мнение по поводу предложения о прекращении огня на Украине, подчеркнув, что такое решение может иметь смысл для России, однако существуют и обратные стороны. Об этом американский лидер сообщил во время встречи с журналистами в Белом доме. Трамп также добавил, что ситуация в данном контексте остается «очень сложной». Подробности возможного прекращения огня в зоне проведения СВО — в материале URA.RU. Контактов США и РФ по перемирию еще не было Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не было прямых переговоров с российским руководством о возможном перемирии на Украине, однако он получает обнадеживающие сигналы. Трамп подчеркнул, что конкретных договоренностей о встрече с президентов РФ Владимиром Путиным на данный момент не достигнуто. При этом глава Белого дома выразил мнение, что не видит необходимости во введении новых санкций против России. По его словам, главная задача администрации США заключается в поиске путей разрешения кризиса на Украине. Визит представителей США в РФ Трамп заявил, что представители администрации США «прямо сейчас» направляются в РФ Фото: Official White House / Tia Dufour Дональд Трамп объявил о том, что делегация американских официальных лиц отправляется в Россию для переговоров о возможном 30-дневном прекращении огня на территории Украины. Американский лидер выразил оптимизм относительно полученных предварительных сигналов о готовности к остановке боевых действий, однако подчеркнул, что решение лежит на стороне России. Трамп также заявил, что Штаты имеют возможности оказать давление на РФ в ходе переговоров по мирному урегулированию. "Есть вещи, которые можно сделать в финансовом смысле, но которые были бы очень плохи для России", — заявил глава США. Тем не менее, он выразил надежду на то, что к таким мерам прибегать не придется. США обсуждали с Украиной территориальный вопрос Во время диалога между представителями Киева и Вашингтона, направленных на разрешение конфликта на Украине, были подняты вопросы не только о перемирии, но и о возможных территориальных концессиях. Об этом сообщил Дональд Трамп. «Знаете, мы обсудили много деталей о том, от чего нужно отказаться», — заявил глава Штатов во время пресс-конференции. Мнение российских экспертов о возможном перемирии Эксперты считают, что РФ может принять перемирие при определенных условиях Фото: ИИ © URA.RU Российские эксперты выразили мнение о возможном перемирии между Москвой и Киевом. Политолог Сергей Марков считает, что российская сторона может ответить на предложение о перемирии не отказом, а согласием, если в это время будет введено эмбарго на поставки вооружений на Украину. Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подчеркнул, что доверие к украинской стороне низкое, и условия для перемирия должны быть четко определены. Он также заявил, что согласие на перемирие возможно только при наличии конкретных условий. «Любой, кто считает, что российские условия — это попытка отказа от перемирия, — либо идиот, либо противник», — отметил Чеснаков. Политолог Марат Баширов указал на отсутствие ясности в предложениях о перемирии. По его словам, ни один из международных лидеров не озвучил конкретных условий для перемирия. Поскольку Россия никогда не отказывалась от переговоров и стремится к мирному разрешению конфликта, ключевым аспектом для принятия решения останутся условия перемирия, считает Баширов. Военкор Александр Коц раскритиковал подход США к урегулированию украинского конфликта. «То есть они (США — прим. URA.RU) снова открывают поток вооружений и разведданных. Украина все это копит в течение месяца. А потом виновата в продолжении войны Россия?» — сказал Коц. Спецпосланник Трампа намерен «убедить» РФ подписать соглашение На этой неделе специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф отправляется в Москву с целью добиться подписания Россией соглашения о прекращении огня. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она отметила, что возможность окончания боевых действий находится «в пределах досягаемости». Президент России Владимир Путин уже подчеркивал, что стремление к урегулированию ситуации на Украине должно быть направлено на достижение долгосрочного мира. По его словам, временное перемирие может позволить Киеву использовать это время для подготовки и усиления военного потенциала. Франция назвала число стран, желающих обеспечивать мир на Украине Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что 15 стран проявили заинтересованность в участии в мирных усилиях на Украине. Он сделал это заявление после проведения переговоров с руководителями оборонных ведомств Германии, Италии, Польши и Великобритании. В своем сообщении в социальной сети X министр также подытожил результаты встречи, указав на то, что основной защитой для Украины является ее собственная армия и подчеркнул непрекращающуюся поддержку Европы в адрес ВСУ. Также Лекорню выразил мнение о необходимости Евросоюзу объединять усилия для развития оборонной способности, особенно в таких аспектах, как боеприпасы, противовоздушная оборона и космическая индустрия. Министр отметил положительную реакцию участников встречи на предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня. Зеленский заявил о «решительных шагах» США при отказе РФ от перемирия Зеленский предупредил о «решительных шагах» США в случае отказа России от перемирия Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в случае отказа России от предложения о временном прекращении огня Украина будет ожидать от США принятия «решительных мер». Об этом сообщает издание The Times. Зеленский ожидает, что это будут введение санкций и усиление поддержки Украины, однако не стал раскрывать более подробную информацию. Украинский лидер также выразил серьезное отношение к инициативе о перемирии, но признал, что испытывает недостаток доверия к России в вопросе возможного 30-дневного прекращения огня. Рубио оценил сроки начала перемирия на Украине при согласии РФ Режим прекращения огня между Россией и Украиной может быть установлен в ближайшие дни, при условии согласия со стороны Москвы, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. После этого должны начаться переговоры, — отметил политик. Его слова передает The New York Times. Он также добавил, что Соединенные Штаты планируют начать диалог с Россией относительно перемирия 13 марта. «Отказ от предложения будет очень печальным и покажет истинные намерения российской стороны», — подчеркнул Рубио. Песков: РФ работает с продуманными вариантами завершения СВО Песков отметил, что РФ активно занимается разработкой стратегий для мирного урегулирования конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководство России активно занимается разработкой стратегий для мирного решения кризиса на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, продуманные варианты более основательные, чем те, о которых упоминается в западной прессе. Песков выразил это мнение в ответ на вопросы журналистов The Washington Post. «Мы работаем с более продуманными вариантами», — заявил пресс-секретарь. Он также подчеркнул, что в Кремле не признают «крайне противоречивые рекомендации», упомянутые в недавней публикации этой газеты. The Washington Post сообщала о публикации документа, который предположительно связан с аналитическим центром в Москве и российскими силовыми структурами. Документ содержит перечень положений, отражающих интересы России в рамках переговорного процесса. Сообщается также, что документ находится на рассмотрении в европейских столицах. Путин может высказаться по Украине 13 марта НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Что известно о возможном прекращении огня между Россией и Украиной В четверг, 13 марта, по завершении переговоров, состоится совместная пресс-конференция президента России Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко. По словам Дмитрия Пескова, на этом мероприятии российский лидер может выразить свою позицию по ситуации на Украине. В Саудовской Аравии 11 марта состоялась важная встреча между делегациями США и Украины. По завершении переговоров было выпущено совместное заявление, в котором сообщается о готовности Киева принять американское предложение о 30-дневном прекращении огня, с возможностью последующего продления по взаимному согласию. Заявление также указывает на то, что США снимают ранее введенные ограничения на обмен разведданными и восстанавливают военные поставки Украине. Президент Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что Киев готов к полной остановке боевых действий и теперь ожидает реакции со стороны Москвы. В рамках текущих дискуссий 30-дневное перемирие или прекращение огня является, по сути, единственной возможностью для сохранения киевского режима. Это не столько предложение со стороны украинского лидера Зеленского, сколько его просьба, обусловленная серией неудач и потерь на поле боя. Недавняя атака дронами на Москву не сравнима по масштабу и сложности исполнения с действиями ВС РФ, в том числе — с операцией «Труба» («Поток») в Курской области. 