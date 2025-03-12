12 марта 2025

В Петербурге установлены цистерны с питьевой водой после прорыва на Подвойского

© Служба новостей «URA.RU»
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По ряду адресов установлены прицепы-цистерны
По ряду адресов установлены прицепы-цистерны Фото:

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на системе водоснабжения, «Водоканал» принял экстренные меры для обеспечения жителей питьевой водой. По ряду адресов установлены прицепы-цистерны, а также организована доставка бутилированной воды для социально значимых объектов.

Для обеспечения доступа к питьевой воде Водоканал разместил прицепы-цистерны по следующим адресам:

  • Березовая ул., д. 1;
  • Ленинградская ул., д. 5, к. 2;
  • Областная ул., д. 3;
  • Школьный пер., д. 2;
  • Ленинградская ул., д. 5;
  • пр. Строителей, д. 6;
  • Солнечная ул., д. 2;
  • Солнечная ул., д. 10, к. 1. 

Цистерны также планируются к установке на Областной ул., д. 5, к. 4, Ленинградской ул., д. 8, и пр. Строителей, д. 1, к. 1.

Кроме установки цистерн, «Водоканал» организовал поставку бутилированной воды на следующие объекты:

  • Березовая ул., д. 1;
  • Ленинградская ул., д. 5, к. 2;
  • Областная ул., д. 9, к. 3;
  • Школьный пер., д. 2;
  • Областная ул., д. 5, к. 4;
  • Ленинградская ул., д. 8. 

«Водоканал» информирует, что ремонтные работы будут проводиться в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальное функционирование системы водоснабжения. После завершения ремонта обещают восстановление водоснабжения в полном объеме.

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В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на системе водоснабжения, «Водоканал» принял экстренные меры для обеспечения жителей питьевой водой. По ряду адресов установлены прицепы-цистерны, а также организована доставка бутилированной воды для социально значимых объектов. Для обеспечения доступа к питьевой воде Водоканал разместил прицепы-цистерны по следующим адресам: Цистерны также планируются к установке на Областной ул., д. 5, к. 4, Ленинградской ул., д. 8, и пр. Строителей, д. 1, к. 1. Кроме установки цистерн, «Водоканал» организовал поставку бутилированной воды на следующие объекты: «Водоканал» информирует, что ремонтные работы будут проводиться в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальное функционирование системы водоснабжения. После завершения ремонта обещают восстановление водоснабжения в полном объеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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