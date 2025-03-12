В Петербурге установлены цистерны с питьевой водой после прорыва на Подвойского

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на системе водоснабжения, «Водоканал» принял экстренные меры для обеспечения жителей питьевой водой. По ряду адресов установлены прицепы-цистерны, а также организована доставка бутилированной воды для социально значимых объектов.
Для обеспечения доступа к питьевой воде Водоканал разместил прицепы-цистерны по следующим адресам:
- Березовая ул., д. 1;
- Ленинградская ул., д. 5, к. 2;
- Областная ул., д. 3;
- Школьный пер., д. 2;
- Ленинградская ул., д. 5;
- пр. Строителей, д. 6;
- Солнечная ул., д. 2;
- Солнечная ул., д. 10, к. 1.
Цистерны также планируются к установке на Областной ул., д. 5, к. 4, Ленинградской ул., д. 8, и пр. Строителей, д. 1, к. 1.
Кроме установки цистерн, «Водоканал» организовал поставку бутилированной воды на следующие объекты:
- Березовая ул., д. 1;
- Ленинградская ул., д. 5, к. 2;
- Областная ул., д. 9, к. 3;
- Школьный пер., д. 2;
- Областная ул., д. 5, к. 4;
- Ленинградская ул., д. 8.
«Водоканал» информирует, что ремонтные работы будут проводиться в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальное функционирование системы водоснабжения. После завершения ремонта обещают восстановление водоснабжения в полном объеме.
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