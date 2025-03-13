Курганские аграрии из-за подозрений в мошенничестве оказались под арестом

Бывшего чиновника из Варгашинского округа (Курганская область) Евгения Казакова и фермера Атома Симоняна арестовали. Их обвиняют в злоупотреблениями полномочиями и пособничестве соответственно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«По делу арестованы Казаков Евгений (это бывший начальник отдела сельского хозяйства администрации) и местный фермер Симонян Атом из села Медвежье. Обоих обвиняют в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями», — такую информацию URA.RU сообщают источники.
Информация нашла подтверждение в судах. О решениях по мерам пресечения рассказали в пресс-службах Курганского городского и областного судов в ответ на запросы. Казакова и Симоняна арестовали по ходатайству следователей. Они помещены в СИЗО до 19 апреля. По делу Казакова уже прошло апелляционное заседание. Его оставили под стражей. А вот в случае с фермером Симоняном заседание по рассмотрению его жалобы на арест только состоится.
Ранее URA.RU писало, что бывший чиновник из администрации Варгашинского округа (Курганская область) и местный бизнесмен-аграрий подозреваются в махинациях с государственными субсидиями, связанными с землей. Они организовали якобы фейковую мелиорацию, что позволило аграрию незаконно получить миллионы рублей государственных денег, а клерку — повысить план. Этих же аграриев подозревают в махинациях с грантами по федеральной программе. Якобы они вывели деньги и уехали из села.
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