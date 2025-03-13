ЕСПЧ признал Украину виновной в трагедии в Одессе 2014 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в ненадлежащем реагировании на события в Одессе 2 мая 2014 года, связанные со столкновением пророссийских и проукраинских активистов. Тогда погибли 47 человек.
Суд указал на серьезные нарушения со стороны украинских властей, в частности, на их бездействие во время трагедии. «Суд приходит к выводу, что государство-ответчик нарушило статью 2 Конвенции в ее материально-правовом аспекте в связи с непринятием всех разумных мер, которые от него можно было бы ожидать, для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 года и прекращения этого насилия после его вспышки, а также в связи с непринятием своевременных мер по спасению людей, оказавшихся в ловушке при пожаре в Доме профсоюзов», — говорится в материалах дела.
Дополнительно, Европейский суд по правам человека обязал украинское государство выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавшим. В мае 2014 года в Одессе произошел пожар в Доме профсоюзов. По официальным данным, тогда погибли 48 человека, более 250 пострадали. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) чуть более 10 лет не мог вынести вердикт по искам пострадавших.
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