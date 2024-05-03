ЕСПЧ не может озвучить выводы по искам пострадавших в Одессе в 2014 году

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Дела, которые поступили на рассмотрение ЕСПЧ, были инициированы заявителями, раненными в Одессе в 2014 году Фото:

Спустя 10 лет после трагедии в Одессе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не может вынести вердикт по искам пострадавших. Рассмотрение дел продолжается, несмотря на значительное время, прошедшее со столкновений 2 мая 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

«О группе дел, связанных с событиями 2 мая 2014 года, правительство-ответчик было проинформировано 31 января 2022 года. Разбирательства все еще продолжаются», — передает РИА Новости информацию из ЕСПЧ. Дела были инициированы заявителями, которые потеряли родственников или были ранены в ходе трагических событий.

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Заявители утверждают, что украинские власти не смогли обеспечить защиту жизни и от жестокого обращения. Также они указывают на неэффективность проведенного расследования. Иски были поданы в период с 2016 по 2018 годы, но пока неизвестно, когда будут озвучены выводы суда.

Трагедия в Одессе произошла на фоне политического кризиса на Украине, когда активисты «антимайдана» столкнулись со сторонниками госпереворота и националистами. В результате столкновений и поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек, более 250 получили ранения.

Ранее американский антивоенный активист и координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон сообщил, что ЦРУ и СБУ могли организовать массовое убийство мирных граждан в Одессе. По его словам, убийство было хорошо спланировано, также в нем могли быть задействованы и другие американские организации.

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Спустя 10 лет после трагедии в Одессе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не может вынести вердикт по искам пострадавших. Рассмотрение дел продолжается, несмотря на значительное время, прошедшее со столкновений 2 мая 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. «О группе дел, связанных с событиями 2 мая 2014 года, правительство-ответчик было проинформировано 31 января 2022 года. Разбирательства все еще продолжаются», — передает РИА Новости информацию из ЕСПЧ. Дела были инициированы заявителями, которые потеряли родственников или были ранены в ходе трагических событий. Заявители утверждают, что украинские власти не смогли обеспечить защиту жизни и от жестокого обращения. Также они указывают на неэффективность проведенного расследования. Иски были поданы в период с 2016 по 2018 годы, но пока неизвестно, когда будут озвучены выводы суда. Трагедия в Одессе произошла на фоне политического кризиса на Украине, когда активисты «антимайдана» столкнулись со сторонниками госпереворота и националистами. В результате столкновений и поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек, более 250 получили ранения. Ранее американский антивоенный активист и координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон сообщил, что ЦРУ и СБУ могли организовать массовое убийство мирных граждан в Одессе. По его словам, убийство было хорошо спланировано, также в нем могли быть задействованы и другие американские организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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