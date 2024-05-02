Десять лет пожару в Доме профсоюзов в Одессе: кто и зачем заживо сжег людей

Медведчук назвал имена организаторов трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

02 мая 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Со дня трагедии в Одессе — пожара в Доме профсоюзов — исполнилось 10 лет. Это событие стало точкой невозврата в донбасском кризисе. По официальным данным, тогда погибли 48 человека, более 250 пострадали. Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в трагедии виноват исполнявший тогда обязанности президента страны Александр Турчинов. URA.RU вспоминает события 2 мая 2014 года с новыми подробностями. Пожар в Доме профсоюзов в 2014 году: кратко Кто виноват в трагедии Почему пожар в доме Профсоюзов стал точкой невозврата В 17:00 в Одессе должен был состояться футбольный матч между одесским «Черноморцем» и харьковским «Металлистом» на стадионе «Черноморец». Перед событием в городе стали собираться сторонники Евромайдана почти со всей страны. Там же оказалось движение «Куликово поле», которое не приняло новую украинскую власть, свергнувшую президента Виктора Януковича. Они выступали за сохранение статуса русского языка и реформирование налоговой системы. Перед матчем сотни боевиков «Самообороны Майдана» заселились в нескольких одесских отелях. Также были замечены и сторонники «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). До матча был открыт палаточный городок на из самых больших площадей в Одессе — Куликово поле. Отсюда и название движения. Одесская власть требовала освободить площадь. Спустя время начались первые столкновения между тремя группами: украинские патриоты, сторонники «Куликова поля» и майдановцы, у которых были «коктейли Молотова». Украинские СМИ писали, что стычки начались из-за провокации пророссийски настроенных граждан. Однако сами «куликовцы» настаивают, что шествие «заукраинцев» было отнюдь не мирным, поэтому они хотели сохранить свой палаточный лагерь. Колонна «куликовцев» отправилась с маршем после 13:30 и спустя время вышла к Греческой площади. Почему — до сих пор неизвестно. Началась перестрелка. Движение «Куликово поле» решает закрепиться в Доме профсоюзов (19:00). Дело в том, что к их палаточному лагерю уже выдвинулась большая группа футбольных фанатов и активистов Евромайдана. Проукраинские активисты взламывают дверь в здании и ломают двери кабинетов. Начинаются ожесточенные столкновения. Обе стороны используют бутылки с зажигательной смесью. Активисты «Куликова поля» с баррикады отступают в фойе. Проукраинские бойцы забрасывают бутылки на ступени, в фойе и в окна здания. Начинается пожар. Спасатели прибывают на место для тушения. «Куликовцев», которые выходят из здания, майдановцы берут в кольцо и бьют. Перед зданием Дома профсоюзов вывешивают украинский флаг. Собравшиеся кричат: «Одесса — Украина!», поют гимн. Спустя время пожар потушили. По официальной информации, тогда погибли 48 человек. Однако выжившая после трагедии в одесском Доме профсоюзов Ольга Игнатьева рассказала, что из жизни ушли от 130 до 200 человек, что в несколько раз больше, чем официальные данные. Ее слова приводит RT в своем telegram-канале. Виновные до сих по не наказаны, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «2 мая 2014 года в Одессе сторонники Евромайдана заживо сожгли противников незаконного госпереворота, спрятавшихся от озверевшей толпы „настоящих патриотов“ в Доме профсоюзов», — написал он в telegram-канале. По его словам, люди погибли за право говорить на русском языке, который для них был родным, а также за законные выборы на Украине. Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что в пожаре виноват Александр Турчинов, который исполнял обязанности президента Украины. По его словам, за 10 дней до 2 мая состоялось совещание «по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота». «Все они должны понести суровое наказание. Злодеяния этих фашистских выродков не должно иметь сроков давности», — подчеркнул Медведчук. Во время трагедии на украинских телеканалах под одобрительные комментарии ведущих и участников всевозможных шоу «самой европейской демократии» показывали пожар. Однако для других 2 мая стало днем «чудовищного убийства за политические взгляды более 40 мирных граждан». Об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, его слова приводит «Парламентская газета». После пожара в Доме профсоюзов Украина окончательно и бесповоротно раскололась на два лагеря. Жители Донбасса поняли, что они не смогут больше находиться в этой стране. Эта трагедия развеяла последние сомнения у людей, которые считали, что с властями можно договориться, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. После окончания спецоперации необходимо устроить трибунал, где будут рассмотрены преступления Украины, в том числе и пожар в Доме профсоюзов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, никто не уйдет от ответственности.