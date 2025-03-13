Российские военные приняли на базе «Хмеймим» более 8 тысяч сирийцев, спасавшихся от погромов

Российская авиабаза «Хмеймим» в Сирии приняла на своей территории более восьми тысяч местных жителей, спасавшихся от погромов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«Местные жители ... искали спасения от погромов. Наши военные приютили более восьми тысяч сирийцев по данным на вчерашний день. Это в основном женщины и дети», — расссказала Захарова в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте МИД.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва осуждает массовые расправы над мирными жителями. «Мы шокированы произошедшими в Сирии трагическими событиями... Насилие в отношении мирного населения категорически неприемлемо», — сказала Захарова, отметив, что Россия надеется на наказание для виновных в трагедии.
Бои между сирийскими силами безопасности, армией и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, вспыхнули в провинциях Латакия и Тартус 6 марта. С начала столкновений были убиты 830 представители алавитской общины.
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