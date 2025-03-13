Российские военные приняли на базе «Хмеймим» более 8 тысяч сирийцев, спасавшихся от погромов

Захарова: российские военные спасли более 8 тысяч сирийцев от погромов
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Российская база в Сирии стала приютом для мирных жителей, спасающихся от погромов (фото из архива)
Российская база в Сирии стала приютом для мирных жителей, спасающихся от погромов (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Война в Сирии

Российская авиабаза «Хмеймим» в Сирии приняла на своей территории более восьми тысяч местных жителей, спасавшихся от погромов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Местные жители ... искали спасения от погромов. Наши военные приютили более восьми тысяч сирийцев по данным на вчерашний день. Это в основном женщины и дети», — расссказала Захарова в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте МИД.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва осуждает массовые расправы над мирными жителями. «Мы шокированы произошедшими в Сирии трагическими событиями... Насилие в отношении мирного населения категорически неприемлемо», — сказала Захарова, отметив, что Россия надеется на наказание для виновных в трагедии.

Бои между сирийскими силами безопасности, армией и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, вспыхнули в провинциях Латакия и Тартус 6 марта. С начала столкновений были убиты 830 представители алавитской общины.

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Российская авиабаза «Хмеймим» в Сирии приняла на своей территории более восьми тысяч местных жителей, спасавшихся от погромов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. «Местные жители ... искали спасения от погромов. Наши военные приютили более восьми тысяч сирийцев по данным на вчерашний день. Это в основном женщины и дети», — расссказала Захарова в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте МИД. Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва осуждает массовые расправы над мирными жителями. «Мы шокированы произошедшими в Сирии трагическими событиями... Насилие в отношении мирного населения категорически неприемлемо», — сказала Захарова, отметив, что Россия надеется на наказание для виновных в трагедии. Бои между сирийскими силами безопасности, армией и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, вспыхнули в провинциях Латакия и Тартус 6 марта. С начала столкновений были убиты 830 представители алавитской общины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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