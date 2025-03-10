В Сирии начался геноцид христиан и алавитов: подробности, что будет с российскими базами

В Сирии не прекращаются акты геноцида в отношении религиозных меньшинств, в частности, христиан и алавитов. По различным данным, число жертв составляет от нескольких сотен до тысяч человек. Но западные СМИ и политические лидеры Запада не обращают должного внимания на эти события. РФ и США запросили консультации ООН по Сирии. Что известно о ситуации — в материале URA.RU.
Геноцид христиан в Сирии
С 6 марта в Сирии вновь начались столкновения. Военный корреспондент Олег Блохин считает, что они вызваны карательной операцией в деревне Бед-Ана в провинции Латакия. После получения отпора от восставших боевики нового правительства Сирии нанесли ответный удар по деревне с использованием артиллерии и вертолетов.
Согласно данным от нескольких информационных источников, во главе восстания стояли высокопоставленные офицеры из руководства сирийской армии времен правления Башара Асада, которые отказались поддержать президента в период его свержения. Группа восставших, назвавшая себя «Береговой щит», активно противостоит суннитскому правительству в Дамаске. Власти перебросили дополнительные войска в провинции Латакия и Тартус. Конфликт быстро перерос в массовые убийства религиозных меньшинств, включая алавитов и христиан.
Алавиты — это адепты мистического направления в исламе, известного как алавизм. Их насчитывается примерно 2,5 миллиона человек по всему миру. Свергнутый президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад также является алавитом. Алавиты занимали ключевые позиции в государственных структурах и считались частью местной элиты, отличаясь высоким уровнем образования и светскими взглядами.
Власти Дамаска обвинили в восстании «силы, лояльные бывшему режиму Башара Асада». Очевидцы сообщают, что вооруженные боевики ходили по домам алавитов, расстреливали людей, поджигали здания и угоняли автомобили. В социальных сетях появилось множество видео, запечатлевших акты насилия и издевательства над мирными жителями, включая подростков и пожилых людей.
Алавиты из Сирии обратились за помощью к России
В городах Тартус и Латакия улицы завалены телами алавитов. Многие ищут убежище в Хмеймиме, где располагается российская военная база. Там уже находятся около 7 тысяч человек. Жители региона вынуждены обращаться за международной помощью и защитой.
По словам очевидцев, убивают всех подряд: мужчин, детей, женщин, пожилых людей. «Убивают всех подряд, не только мужчин, но и детей, женщин, пожилых людей… даже врачей. Почему-то они фокусируются именно на медиках. В больнице города Баниаса убили четыре врача, сожгли городскую больницу города Джабла... Мы просим, нет, мы требуем, чтобы нас защитили», — заявил один из представителей алавитов в беседе с корреспондентом MK.RU.
Сколько человек погибло
Лондонская неправительственная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила о гибели 1012 человек в ходе столкновений между правительственными силами и «Береговым щитом». Большинство из них — 745 человек — были мирными жителями.
По словам историка и публициста Евгения Норина, всего за несколько дней в Сирии погибло больше 10 тысяч человек. «В Сирии за два дня погибла четверть от всех убитых гражданских в Газе (потери Газы за полтора года от бомбежек оцениваются в 50 тысяч человек — прим. URA.RU)», — передает News.am слова эксперта.
Что заявил временный президент Сирии
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа выразил свою позицию по поводу сохранения национального единства страны в условиях текущих военных операций. По его словам, временное правительство считает важным поддержание единства в борьбе против тех, кто остается лояльным к предыдущему режиму.
«Государство останется гарантом гражданского мира и не позволит, чтобы его нарушали», — заявил Ахмед аш-Шараа. Он отметил, что происходящие события и эскалация насилия являются частью «ожидавшихся проблем», которые возникают в процессе стабилизации ситуации в стране. Временное правительство делает акцент на том, что ведется борьба с боевиками, поддерживающими предыдущий режим. Аш-Шараа заявил, что новые власти до конца «будут преследовать остатки павшего режима».
Что с представителями других религий
На юге страны, где проживает друзская община, поддерживаемая Израилем, а также на севере, контролируемом курдами с поддержкой США, наблюдается повышенное напряжение. Согласно сообщениям из друзских территорий, в этих районах активно проводится формирование сил самообороны, целью которых является сохранение региональной автономии.
Руководство Израиля заявило о своей готовности оказать поддержку друзам. Министр обороны Исраэль Кац обвинил новую власть Сирии в осуществлении террористической деятельности против национальных и религиозных меньшинств, подчеркнув, что Израиль не оставит друзское население в сложной ситуации. Кроме того, Кац охарактеризовал лидера временного правительства Сирии как «террориста», который, по его словам, «совершает зверства в отношении алавитского населения».
Реакция России
Мнение политолога Маркова
Российский политолог Сергей Марков считает, что восстание поддерживается Израилем, стремящимся расширить свою зону влияния в регионе. «Израиль, видимо, поддерживает это восстание и хочет включить Латакию в свою зону влияния. Как уже включил области с друзами. Друзы уже не подчиняются новой власти», — высказал мнение Марков в своем telegram-канале.
По его мнению, репрессии не утихнут. «Вызвано восстание теми репрессиями, которые региональные группы ХТШ ведут против алавитов. Прогноз — восстание подавят. Но репрессии утихнут», — написал Сергей Марков.
Он также отметил, что судьба российских военных баз в регионе также находится под вопросом, поскольку алавиты просят российских солдат о поддержке. «Поэтому там и решается судьба российских военных баз. Алавитов жалко, но если им помочь и они проиграют, то власти Сирии выбьют Россию с военных баз», — уточнил он.
Политолог также сравнил молчание Европы в связи с массовыми репрессиями против алавитов с ситуацией на Донбассе. «Европа ободряюще молчит видя этот террор, потому что террор против алавитов, — религиозной группы, на которую опирался режим Асада. Вот так же Европа ободряюще молчит, когда украинский террориттический режим 10 лет ведет террор на Донбассе», — написал Марков, назвав Европу виновником происходящего как в Сирии.
Россия в ООН
Российский дипломат Дмитрий Полянский сообщил в своем telegram-канале, что РФ и Соединенные Штаты инициировали проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН, посвященных обсуждению ситуации в Сирии. Он выразил мнение, что председательство Совета назначит их на 10:00 по Нью-Йорку 10 марта.
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