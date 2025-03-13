Третий убийца инвалида из Свердловской области погиб на СВО

В Березовском (Свердловская область) 13 марта простились с одним из убийц инвалида Дмитрия Рудакова, 20-летним Ильей М., погибшим в зоне спецоперации на Украине, куда он отправился из колонии. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе горадминистрации.
Илья М. ушел на СВО добровольцем в мае 2024 года, а в августе погиб в Курской области. В 2019-м он был осужден на восемь лет лишения свободы за зверское убийство Рудакова в августе 2018-го. Соучастниками стали Александр К., Константин К., Богдан Зарипов и 13-летняя девочка, снимавшая расправу на видео. Тогда парней отправили в колонию на 8,5-9 лет, а самую младшую — в спецшколу.
Однако Константин и Александр в 2023 году отправились на фронт. Первый погиб 11 февраля того же года, а второй — в июле. Всех бойцов похоронили с почестями. О судьбе четвертого убийцы — Зарипова — на данный момент ничего неизвестно.
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