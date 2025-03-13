Ушаков раскрыл, зачем в Москву прибыл спецпосланник США

Ушаков: Уиткофф обсудит в Москве Украину и отношения России и США
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Уиткофф обсудит в Кремле российско-американские отношения
Уиткофф обсудит в Кремле российско-американские отношения Фото:

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудит в Москве не только ситуацию на Украине. Другой темой для разговора станут двусторонние отношения России и США. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Он приезжает обсуждать не только Украину. [Другая тема] развитие российско-американских отношений, в том числе экономический аспект», — сказал Ушаков. Его слова передает РИА Новости.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальные контакты с Уиткоффом в Кремле запланированы на четверг, 13 марта. «Сегодня будут контакты», — сказал Песков в эфире «Первого канала».

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудит в Москве не только ситуацию на Украине. Другой темой для разговора станут двусторонние отношения России и США. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Он приезжает обсуждать не только Украину. [Другая тема] развитие российско-американских отношений, в том числе экономический аспект», — сказал Ушаков. Его слова передает РИА Новости. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальные контакты с Уиткоффом в Кремле запланированы на четверг, 13 марта. «Сегодня будут контакты», — сказал Песков в эфире «Первого канала».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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