Прокуратура Миасса проверит обстоятельства гибели двухлетнего ребенка от наркотиков

Прокуратура Миасса проводит проверку в связи со смертью малолетнего ребенка, скончавшегося в частном доме по улице Ремесленной в Миассе. Ребенок умер от отравления наркотиками, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
«Прокуратура города Миасса проводит проверку в связи с обнаружением 22 января 2025 трупа малолетнего ребенка, скончавшегося в частном доме по улице Ремесленной в городе Миасс. Согласно заключению судмедэксперта смерть малолетнего наступила от отравления наркотической смесью», — сообщили в пресс-службе.
Как ранее сообщили в СКР — в Миассе двухлетний мальчик умер от отравления наркотиками. Было установлено, что обвиняемая с целью успокоения своего малолетнего ребенка умышленно вводила наркотические средства с помощью шприца в организм сына.
Сейчас расследуется уголовное дело в отношении 31-летней женщины — матери ребенка. Она обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ее сожителю — арест на десять суток за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.9 КоАП РФ — потребление наркотических средств без назначения врача.
Было установлено, что семья на учете как неблагополучная не состоит. Погибший являлся четвертым ребенком в семье. Другие трое детей будут переданы бабушке. Органом опеки и попечительства ведется сбор документов для обращения в суд с иском о лишении матери погибшего ребенка родительских прав в отношении оставшихся троих детей.
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