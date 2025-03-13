Челябинку, накачавшую младенца наркотиками, хотят лишить родительских прав

Жительницу Миасса, убившую своего двухгодовалого сына, вколов ему наркотики, планируют лишить родительских прав. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Сейчас брата и двух сестер убитого младенца передали бабушке.
«Органом опеки и попечительства ведется сбор документов для обращения в суд с иском о лишении матери погибшего ребенка родительских прав в отношении оставшихся троих детей. В настоящее время дети переданы бабушке», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Надзорное ведомство организовало проверку по факту убийства младенца. Также прокуратурой поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
«Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее сожителю — административный арест на 10 суток за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача)», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Ребенок скончался в конце января. Сначала все подумали, что смерть произошла по естественным причинам. Но в ходе СМЭ было установлено, что мальчик погиб от отравления наркотической смесью. Мать призналась, что вкалывала ребенку запрещенные вещества с целью успокоения своего малолетнего ребенка, избавления себя от его периодических криков.
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