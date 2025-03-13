Журналисты утомили Лаврова вопросами перед встречей Путина и Лукашенко. Видео

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Лавров пожалел, что пришел на встречу с журналистами
Лавров пожалел, что пришел на встречу с журналистами Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Лукашенко

Журналисты утомили главу МИД РФ Сергея Лаврова повторяющимися вопросами перед встречей президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Министр иностранных дел в ответ задал риторический вопрос о смысле своего присутствия на встрече с корреспондентами.

«Нафиг я сюда пришел», — так Лавров отреагировал на заданный вопрос журналистов. Видеофрагмент с ответом чиновника опубликован в telegram-канале журналиста Александра Юнашева. Перед этим главе МИД РФ пришлось вновь рассказать о том, где именно журналисты могут ознакомиться с интересующей их информацией.

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Журналисты утомили главу МИД РФ Сергея Лаврова повторяющимися вопросами перед встречей президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Министр иностранных дел в ответ задал риторический вопрос о смысле своего присутствия на встрече с корреспондентами. «Нафиг я сюда пришел», — так Лавров отреагировал на заданный вопрос журналистов. Видеофрагмент с ответом чиновника опубликован в telegram-канале журналиста Александра Юнашева. Перед этим главе МИД РФ пришлось вновь рассказать о том, где именно журналисты могут ознакомиться с интересующей их информацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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