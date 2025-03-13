Журналисты утомили главу МИД РФ Сергея Лаврова повторяющимися вопросами перед встречей президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Министр иностранных дел в ответ задал риторический вопрос о смысле своего присутствия на встрече с корреспондентами.
«Нафиг я сюда пришел», — так Лавров отреагировал на заданный вопрос журналистов. Видеофрагмент с ответом чиновника опубликован в telegram-канале журналиста Александра Юнашева. Перед этим главе МИД РФ пришлось вновь рассказать о том, где именно журналисты могут ознакомиться с интересующей их информацией.
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