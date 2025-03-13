Свердловчанин, подписавший контракт сразу после службы в армии, погиб на СВО

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Боец погиб при выполнении боевой задачи в мае прошлого года (архивное фото)
Боец погиб при выполнении боевой задачи в мае прошлого года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) Дмитрий П. погиб в зоне спецоперации на Украине, куда отправился сразу после окончания срочной службы. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Погиб при выполнении поставленной боевой задачи в мае 2024 года», — пояснили там. На срочную службу парня призвали в ноябре 2021-го, а в 2023-м он заключил контракт с Минобороны РФ. За время службы на фронте боец был награжден орденом Мужества.

Церемония прощания состоится 14 марта на Аллее славы. Похоронят военнослужащего на Ивановском кладбище.

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Уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) Дмитрий П. погиб в зоне спецоперации на Украине, куда отправился сразу после окончания срочной службы. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Погиб при выполнении поставленной боевой задачи в мае 2024 года», — пояснили там. На срочную службу парня призвали в ноябре 2021-го, а в 2023-м он заключил контракт с Минобороны РФ. За время службы на фронте боец был награжден орденом Мужества. Церемония прощания состоится 14 марта на Аллее славы. Похоронят военнослужащего на Ивановском кладбище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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