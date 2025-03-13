Свердловчанин, подписавший контракт сразу после службы в армии, погиб на СВО

Уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) Дмитрий П. погиб в зоне спецоперации на Украине, куда отправился сразу после окончания срочной службы. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«Погиб при выполнении поставленной боевой задачи в мае 2024 года», — пояснили там. На срочную службу парня призвали в ноябре 2021-го, а в 2023-м он заключил контракт с Минобороны РФ. За время службы на фронте боец был награжден орденом Мужества.
Церемония прощания состоится 14 марта на Аллее славы. Похоронят военнослужащего на Ивановском кладбище.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!