Украинский президент Владимир Зеленский пытается через манипуляции столкнуть США и Россию. Об этом заявил представляющий движение «Другая Украина» Виктор Медведчук. По мнению политика, глава страны, согласившись на временное прекращение огня по предложению США, на самом деле пытается создать конфликт между двумя странами.
«Зеленский понимает, что США не желают слушать от него доводы о невозможности прекращения войны, потому он пошел на хитрость, согласившись с [президентом США Дональдом] Трампом, но лихорадочно ищет повод столкнуть Вашингтон и Москву лбами», — заявил Медведчук. Его слова опубликованы на сайте движения «Другая Украина».
Дополнительно Медведчук подчеркнул недоверие к украинским властям в контексте выполнения международных соглашений. Он отметил, что после 2014 года и начала конфликта в Донбассе Украина неоднократно нарушала условия прекращения огня, что подрывает любые новые мирные инициативы.
По мнению депутата, Россия имеет полное право не доверять обещаниям коллективного Запада. «Россию столько раз обманывал коллективный Запад, что она имеет полное право не верить ни одному его слову… Ни Зеленскому, ни коллективному Западу верить нельзя», — заявил он. Медведчук также отметил, что выполнение условий о прекращении огня и заключении мирных соглашений невозможно без полной денацификации территории Украины.
Ранее в Саудовской Аравии (Джидда) прошли переговоры между Украиной и США. Во время диалога Зеленский изъявил желание пойти на потенциальное перемирие с Россией, которое продлится 30 дней. По мнению профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Марата Баширова, он пошел на это первую очередь именно из-за давления США.
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