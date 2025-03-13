Путин спросил о нюансах 30-дневного перемирия

Президент России Владимир Путин выразил поддержку идее 30-дневного перемирия с Украиной, однако отметил, что существуют важные нюансы. В частности, он задался вопросом о судьбе участка в Калинине в Курской области.
«Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине?» — заявил Путин в эфире «России 24».
В частности, президент задался вопросом о судьбе оставшихся военнослужащих ВСУ в Курской области, подчеркивая, что требуется четкое понимание, что произойдет с теми, кто совершал преступления против мирных граждан. Путин также выразил сомнение в том, что украинское руководство отдаст команду о сложении оружия.
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