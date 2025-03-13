Лукашенко пригласил Путина в гости

Лукашенко пригласил Путина в Белоруссию в удобное для него время
© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко поблагодарил Путина за теплый прием
Лукашенко поблагодарил Путина за теплый прием Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Минск. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров.

«Лукашенко пригласил Путина посетить Республику Беларусь», — говорится в заявлении на официальном сайте Кремля. Отмечается, что президент России может это сделать в любое удобное для него время. Лукашенко также поблагодарил Путина и российский народ за теплый прием.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Минск. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров. «Лукашенко пригласил Путина посетить Республику Беларусь», — говорится в заявлении на официальном сайте Кремля. Отмечается, что президент России может это сделать в любое удобное для него время. Лукашенко также поблагодарил Путина и российский народ за теплый прием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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