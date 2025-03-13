Лукашенко пригласил Путина в гости

Лукашенко поблагодарил Путина за теплый прием
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Минск. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров.
«Лукашенко пригласил Путина посетить Республику Беларусь», — говорится в заявлении на официальном сайте Кремля. Отмечается, что президент России может это сделать в любое удобное для него время. Лукашенко также поблагодарил Путина и российский народ за теплый прием.
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