В Брянской области женщина получила ранение в результате обстрела ВСУ

Дом женщины сгорел полностью (фото из архива)
Жительница Брянской области получила ранение в результате обстрела ВСУ села Подывотье. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, ВСУ обстреляли село из минометов. «Мирная жительница села получила серьезные ранения кистей рук», — написал он в своем telegram-канале. Женщина доставлена в больницу, ей оказывается необходимая помощь. Ее дом, в который попали снаряды, сгорел полностью.
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