В Брянской области женщина получила ранение в результате обстрела ВСУ

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Дом женщины сгорел полностью (фото из архива)
Дом женщины сгорел полностью (фото из архива) Фото:

Жительница Брянской области получила ранение в результате обстрела ВСУ села Подывотье. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, ВСУ обстреляли село из минометов. «Мирная жительница села получила серьезные ранения кистей рук», — написал он в своем telegram-канале. Женщина доставлена в больницу, ей оказывается необходимая помощь. Ее дом, в который попали снаряды, сгорел полностью.

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Жительница Брянской области получила ранение в результате обстрела ВСУ села Подывотье. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, ВСУ обстреляли село из минометов. «Мирная жительница села получила серьезные ранения кистей рук», — написал он в своем telegram-канале. Женщина доставлена в больницу, ей оказывается необходимая помощь. Ее дом, в который попали снаряды, сгорел полностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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