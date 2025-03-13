На «Кубок Первого канала» по фигурному катанию в Челябинск прибыли Макар Игнатов, которого признали секс-символом российского спорта и его супруга, фигуристка Александра Трусова (ныне Игнатова — прим. ред), первая в истории исполнившая пять четверных прыжков на соревнованиях, серебряная призерка Пекина-2022. О приезде звездной пары сообщили в соцсетях организаторы соревнований.
«Сон на сегодня отменяется — ведь мы встречаем фигуристов на Южном Урале. Александра Трусова и Макар Игнатов уже на месте», — написали организаторы Кубка в своем telegram-канале и выложили видео встречи фигуристов в челябинском аэропорту имени Курчатова.
Фигуристка вышла замуж за Игнатова в августе 2024 года. Ради своей невесты он перебрался в Москву из Санкт-Петербурга и теперь тренируется у Евгения Плющенко. А перед этим 19-летняя Трусова в продемонстрировала в сети помолвочное кольцо от Игнатова. Фотографию она разместила на своей странице в соцсети.
В Челябинске с 15 по 16 марта пройдет «Кубок Первого канала» по фигурному катанию. На ледовой арене «Трактор» состоится пятый командный турнир. Команды возглавят прославленные фигуристки: олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова будут руководить красной и синей командами соответственно. Вице-чемпионка Олимпиады в Пекине Александра Трусова станет командиром белой команды.
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