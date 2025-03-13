В работе одного из пермских ИП обнаружили нарушения, противоречащие законодательству РФ, регламенту Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», а также — ряду других предписаний. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзор по Пермскому краю.
«Установлено, что предпринимателем осуществлено гашение 155 ветеринарных сопроводительных документов на молочную продукцию за нелогичный период (через 12-14 минут после оформления ветеринарных документов). Также на момент осмотра, в морозильной камере продукция из мяса птицы, пельмени, чибупицца и фарш находилась вплотную к стене на расстоянии менее 30 см», — написано на сайте надзорного ведомства.
Предпринимателя привлекли к административной ответственности. Его наказали штрафом.
URA.RU ранее писало о пермском бизнесмене, которого оштрафовали из-за куриного мяса без документов. А местной фабрике пришлось выплачивать деньги за антисанитарию на производстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!