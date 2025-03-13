13 марта 2025

Россельхознадзор уличил пермского предпринимателя в махинациях с продуктами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка состоялась в феврале
Проверка состоялась в феврале Фото:

В работе одного из пермских ИП обнаружили нарушения, противоречащие законодательству РФ, регламенту Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», а также — ряду других предписаний. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзор по Пермскому краю.

«Установлено, что предпринимателем осуществлено гашение 155 ветеринарных сопроводительных документов на молочную продукцию за нелогичный период (через 12-14 минут после оформления ветеринарных документов). Также на момент осмотра, в морозильной камере продукция из мяса птицы, пельмени, чибупицца и фарш находилась вплотную к стене на расстоянии менее 30 см», — написано на сайте надзорного ведомства.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности. Его наказали штрафом.

URA.RU ранее писало о пермском бизнесмене, которого оштрафовали из-за куриного мяса без документов. А местной фабрике пришлось выплачивать деньги за антисанитарию на производстве.

В компании допустили нарушения при хранении продуктов
В компании допустили нарушения при хранении продуктов
Фото:

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В работе одного из пермских ИП обнаружили нарушения, противоречащие законодательству РФ, регламенту Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», а также — ряду других предписаний. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзор по Пермскому краю. «Установлено, что предпринимателем осуществлено гашение 155 ветеринарных сопроводительных документов на молочную продукцию за нелогичный период (через 12-14 минут после оформления ветеринарных документов). Также на момент осмотра, в морозильной камере продукция из мяса птицы, пельмени, чибупицца и фарш находилась вплотную к стене на расстоянии менее 30 см», — написано на сайте надзорного ведомства. Предпринимателя привлекли к административной ответственности. Его наказали штрафом. URA.RU ранее писало о пермском бизнесмене, которого оштрафовали из-за куриного мяса без документов. А местной фабрике пришлось выплачивать деньги за антисанитарию на производстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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