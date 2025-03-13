Трамп заявил, что США не станут усиливать давление на Россию ради переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть «рычаги давления» на Россию, однако он воздержался от их обсуждения из-за «позитивных» переговоров с Москвой по вопросу урегулирования конфликта с Украиной. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
«У нас есть рычаги, но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения, и, основываясь на сегодняшних заявлениях, они идут довольно позитивно», — сказал Трамп перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Так он прокомментировал возможности усиления давления на Россию со стороны США.
Ранее Дональд Трамп уже упоминал о наличии у США финансовых инструментов для давления на Россию, которые могут нанести серьезный ущерб российской экономике. Однако, по его словам, применение этих мер может противоречить целям мирного урегулирования. Кремль при этом не исключил появления новых санкций Запада, однако, по словам пресс-секретаря президента России, политика санкций вредит тем, кто ее придерживается.
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