В суде повторно признали незаконной аренду бизнесом теплосетей под Пермью

Сдачу в аренду частным компаниям («Сылва-Тепло» и «РЭМ-Сервис») тепловых сетей в Пермском муниципальном округе вновь признали незаконной. Это решение принял Семнадцатый апелляционный арбитражный суд, поддержав решение первой инстанции по иску прокуратуры региона к окружной мэрии.
«Решение по иску к ООО „Тепло-Сылва“ вступило в законную силу в начале марта, по ООО „РЭМ-Сервис“ — в конце января. Прокуратура выяснила, что указанные объекты были сданы в аренду без проведения конкурса и не в концессию», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Бизнес арендовал у мэрии линии коммуникации сенью 2022 года. В ноябре 2024-го — Арбитражный суд Пермского края обязал возвратить собственность муниципалитету.
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